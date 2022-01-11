Стало известно, куда этапировали Марию Колесникову 1 11.01.2022, 10:01

5,892

фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Ближайшие две недели политзаключенная будет на карантине.

Политзаключенную Марию Колесникову этапировали в гомельскую женскую исправительную колонию №4, сообщает «Новы час».

Напомним, 6 сентября суд приговорил ее к 11 годам лишения свободы. 24 декабря приговор оставили в силе.

Писать Марии можно по адресу: ИК № 4, 246035, г. Гомель, ул. Антошкина, 3, Колесниковой Марии Александровне.

Ближайшие две недели она будет на карантине, поэтому на конверте нужно делать пометку «Карантин».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».