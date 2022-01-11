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Протестующие в Казахстане добились моратория на рост зарплат чиновникам и депутатам

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  • 11.01.2022, 10:54
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Протестующие в Казахстане добились моратория на рост зарплат чиновникам и депутатам

Зарплаты представителям власти заморозили на пять лет.

В Казахстане ввели пятилетний мораторий на повышение зарплат акимам (главам регионов), депутатам, членам правительства. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев 11 января во время заседания правительства.

Анонсировав зарплатный мораторий, глава Казахстана попросил чиновников и депутатов отнестись к этой мере с пониманием.

Он также призвал упростить выход чиновников с госслужбы.

— Некоторые безынициативные чиновники могут просиживать штаны годами в своих кабинетах, — сказал Токаев, призвав внимательно относится к кадрам.

Кроме того президент страны раскритиковал отстраненность чиновников от народа, отметив, что некоторые не хотят или даже боятся разговаривать с людьми, «плодят макулатуру», а не ведут переписку и назвал бюрократию «болезнью, от которой нужно излечиться». Свои предложения по дальнейшей дебюрократизации власти Токаев пообещал отразить в отдельном указе.

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