Токаев поручил прекратить работу компании, связанной с дочерью Назарбаева 12 11.01.2022, 11:10

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Касым-Жомарт Токаев

За три года на счета фирмы поступило 220 миллиардов тенге.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в мажилисе парламента 11 января, поручил прекратить работу компании «Оператор РОП». Эта компания считается аффилированной с Алией Назарбаевой, младшей дочерью бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает «Радио Азаттык».

«У предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает деятельность компании, которая называется "Оператор РОП". Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании. Я поручаю правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором "Оператором РОП". Этим должна заниматься государственная организация», - заявил Токаев на заседании мажилиса.

Компания «Оператор РОП», которой платят утилизационный сбор, появилась в 2015 году. Размер утилизационного сбора, взимаемого частной компанией, составляет от одной до девяти тысяч долларов. По официальным данным, поступившие средства «Оператор РОП» направляет на создание инфраструктуры, необходимой для сбора, переработки и утилизации отходов.

Назарбаева публично не комментировала сообщения о причастности к утилизационным сборам, взимаемым компанией-монополистом, однако СМИ писали, что имеются достоверные свидетельства того, что компания «Оператор РОП» связана с младшей дочерью бывшего президента Казахстана.

По данным на начало 2020 года, за три года на счета «Оператора РОП» поступило 220 миллиардов тенге. Самая большая статья расходов — «стимулирование автопрома», на которое было направлено 75 миллиардов тенге. Все шесть лет многие автовладельцы противились введенному утильсбору, и в 2021 году было инициировано движение #НетУтильсбору.

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