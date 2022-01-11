Токаев заявил о «раскулачивании» назарбаевских олигархов 21 11.01.2022, 11:52

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Фото: AP

Часть их доходов будет направлена в специальный фонд.

При поддержке бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в республике появилась группа очень богатых граждан. Об этом заявил нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с парламентом, передает orda_kz.

"Благодаря первому президенту [Казахстана] Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», — заявил Токаев.

Он поручил правительству составить список прибыльных компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в Народный фонд страны.

По словам Токаева, существует риск «необоснованного вывода капитала за границу», в том числе посредством заключения незаконных сделок. В этой связи он поручил проверить вывод средств отдельными финансово-промышленными группами.

Токаев также поручил правительству перестроить работу Банка Развития Казахстана, который, по его словам, «практически стал личным, представляя интересы отдельных финансово-промышленных и строительных групп».

Президент Казахстана назвал неэффективной социально-экономическую систему в стране, выгоду от которой в первую очередь получают финансово-олигархические группы. Токаев считает, что олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны.

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