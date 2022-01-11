Спецслужбы Латвии задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой России 1 11.01.2022, 12:05

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Ранее по тем же обвинениям был арестован бывший глава МВД балтийской страны.

Спецслужбы Латвии задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой России. Об этом сообщает theins.ru со ссылкой на Службу государственной безопасности страны.

Уточняется, что задержания провели в прошлом году. Арестованным вменяется подозрение в многолетнем сотрудничестве с военной разведкой России и предоставлении ей не подлежащей огласке информации об оборонном секторе республики.

Задержания прошли в рамках расследования двух уголовных дел. По сведениям спецслужб Латвии, эти люди встречались с представителями российской военной разведки на территории России. Обоим присвоен статус подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В начале декабря в Латвии возбудили уголовное дело против депутата и бывшего главы МВД республики Яниса Адамсонса. Его подозревают в шпионаже в пользу России.

С просьбой о возбуждении уголовного дела против Адамсонса в парламент обратилась Генеральная прокуратура Латвии. Следствие считает, что Адамсонс на протяжении четырех лет передавал России информацию о бюджете армии, закупках и восточной границе. В деле фигурируют 43 эпизода шпионажа.

В советское время Адамсонс служил в Военно-морском флоте на Сахалине. Согласно архиву новостного агентства LETA, Адамсонс занимал должность замначальника штаба по разведывательной работе. В 1992 году он вернулся в Латвию, был утвержден заместителем командира Морских сил Латвии. Участвовал в выводе российской армии с территории Латвии, позже был утвержден Министром внутренних дел.

Ранее суд признал его связь с КГБ, однако должность депутата парламента он сохранил.

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