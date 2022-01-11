Россияне не поддерживают введение войск в Казахстан 4 11.01.2022, 13:06

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Фото: ТАСС

Что это может означать для Беларуси?

«Первые опросы общественного мнения говорят, что российское общественное мнение пока не поддерживает ввод российских войск в Казахстан. В пропорции примерно 70% против, 30% за», – пишет пропагандист Сергей Марков.

Судя по всему, речь идет о каких-то закрытых исследованиях. Но Маркову точно нет смысла занижать уровень поддержки россиянами решения о вводе войск – так что, степень достоверности этих данных можно оценить как высокую, пишет gazetaby.com.

Тем более, что это укладывается в тренд, еще одной иллюстрацией которого может служить динамика общественного мнения по Крыму. В 2014 году присоединением полуострова гордились 86% россиян. В 2017-м – уже ровно вдвое меньше. И только что политолог Станислав Белковский озвучил данные института социологии Российской Академии наук. Поводом для гордости «возвращение Крыма в родную гавань» теперь считает лишь 24% граждан РФ.

Такими темпами в России скоро могут начаться митинги с требованиями вернуть Крым Украине. Если же говорить серьезно, то социологи фиксируют снижение имперских настроений среди жителей РФ. Об этом, в частности, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков. Переоценка происходит на фоне социально-экономических событий: в частности, радость в России по поводу Крыма заметно упала после пенсионной реформы.

Для Беларуси это в теории означает, что Кремль теряет мотивы для поглощения нашей страны. Но на практике... Когда российские руководители прислушивались к гласу своего народа?

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