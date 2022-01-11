Сколько потеряет «Беларуськалий» от ухода Yara? 5 11.01.2022, 13:21

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Фото: DELFI

Примеру норвежской компании может последовать даже Китай.

Норвежская компания Yara объявила, что с апреля прекратит сотрудничество с «Беларуськалием». Она считается одним из его ключевых партнеров, пишет «Наша Нива».

Свое решение Yara объясняет сложностями с логистикой доставок.

«Это существенно, чтобы понимать поведение компании и то, почему они долгое время не хотели уходить с белорусского рынка, — считает экономист Алесь Олехнович. — Для них это был прибыльный рынок, потому что ближе, дешевле.

«Беларуськалий» довольно часто демпингует, потому что нужна валюта, а тут еще забота политическая, поэтому, думаю, «Беларуськалий» был готов предоставить большую скидку, чтобы Yara оставалась клиентом.

У Yara первая цель — делать бизнес. И если компания это признает, проблемы нет. Хуже, когда используются циничные отношения, говорят, что заботятся о правах рабочих, безопасности, но ничего для этого не делают на самом деле — ни одного стачкомовца Беларуськалия не восстановили на работе».

Хотя Yara и называют нашим ключевым партнером, большинство калийных удобрений все же сбывается на другие рынки.

Три главных покупателя — это Бразилия, Китай и Индия. На их долю приходится 46% экспорта белорусского калия, или $1,13 миллиарда (по статистике за 2020 год). Норвегия в последние годы была лишь на 7-8-м месте (около 3% экспорта по доходам).

Хотя среди отдельных компаний Yara может стоять чуть выше этой позиции, ведь в Норвегии это основной игрок, а в Китае и Бразилии, где большие рынки, покупатели могут быть разные.

«С 2016 по 2020 год Yara в среднем приобретала калийных удобрений на сумму около $80 миллионов в год. Если смотреть по тоннам, то она приобретала 5,5% от объема экспорта белорусского калия ежегодно.

Клиент был важен, так как обеспечивал стабильность — пятилетние контракты. Например, с Китаем, Бразилией, Индией обычно предприятие подписывает годовые контракты, каждый год нужно торговаться. Yara был ближайший партнер — меньше затрат на логистику. Поэтому это важный прецедент, что из-за санкционной политики они не могут больше торговать (хотя много игроков в этом было заинтересовано)», — говорит Алесь Олехнович.

Не исключено, что компания попытается обойти санкции, но пока похоже, что норвежский клиент действительно уходит с белорусского рынка.

«Это связано с тем, что они боятся вторичного эффекта от американских санкций. Плюс рано или поздно Литовская железная дорога также прекратит контракт с «Беларуськалием» — это дополнительный риск, — считает экономист. - Можно, конечно, было бы через Россию доставлять, но тогда риск американских санкций остается.

Калийные удобрения настолько уникальный продукт, что потом трудно будет объяснить американцам в статистике, что они не покупают калий от Беларуси, но каким-то образом тот же объем калийных удобрений в Норвегию поступает».

Кто бы ни заменил сейчас Yara, для «Беларуськалия» и Белорусской калийной компании потери однозначно будут. Иначе она бы сразу продавала эти 5% условному Китаю, а не Норвегии.

«Трудно спрогнозировать, сколько они потеряют. Но скорее всего это будут десятки процентов (даже до 50%) от контракта с Yara (то есть где-то около $10-40 миллионов).

Это будет та разница, которую компания не получит через более низкую цену на калий, которую нужно будет предложить другим покупателям, чтобы они приобрели дополнительный объем, а также стоимость дополнительной логистики (поставки в Китай, Индию, Бразилию значительно дороже, чем в Норвегию).

А если литовская (и латвийская) железная дорога откажется перевозить калий, то придется еще пользоваться более дорогими услугами российских железной дороги и портов.

Кроме того, если Yara была вынуждена отказаться от поставок белорусского калия, то вряд ли другие демократические страны (например, Бразилия, Индия) рискнут приобретать его.

Поэтому в будущем, после 1 апреля, отказаться могут и другие покупатели. И тогда цена вопроса будет гораздо больше, чем только потери от поставок в Норвегию.

Возможно, даже Китай не захочет рисковать. Это была бы катастрофа для «Беларуськалия» и Белорусской калийной компании», — рассуждает эксперт.

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