закрыть
11 января 2022, вторник, 15:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как силовики Токаева расстреливали мирных протестующих в Алматы: новое видео

1
  • 11.01.2022, 14:36
  • 7,304
Как силовики Токаева расстреливали мирных протестующих в Алматы: новое видео

Каратели открыли огонь по безоружным гражданам.

Телеграм-канал БАСЕ опубликовал новое видео о том, как силовики Токаева расстреливали мирных протестующих в Алматы.

«Пятое января. Время 22:45. Алматы, перекресток Ташкентская-Момышулы. Идет шествие вполне мирных, безоружных граждан. Через некоторое время подтягиваются военные. На этом видео прерывается, дальше идет расстрел», — сообщает телеграм-канал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников
Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип