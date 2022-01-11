Как силовики Токаева расстреливали мирных протестующих в Алматы: новое видео 1 11.01.2022, 14:36

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Каратели открыли огонь по безоружным гражданам.

Телеграм-канал БАСЕ опубликовал новое видео о том, как силовики Токаева расстреливали мирных протестующих в Алматы.

«Пятое января. Время 22:45. Алматы, перекресток Ташкентская-Момышулы. Идет шествие вполне мирных, безоружных граждан. Через некоторое время подтягиваются военные. На этом видео прерывается, дальше идет расстрел», — сообщает телеграм-канал.

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