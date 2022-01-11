Казахстанские журналисты ищут дочь Назарбаева 2 11.01.2022, 14:47

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Дарига Назарбаева

Поступила информация, что Дарига Назарбаева покинула страну.

Казахстанское издание orda.kz продолжает искать дочь Нурсултана Назарбаева Даригу.

Сотрудница Мажилиса (нижняя палата парламента в Казахстане) сказала, что не видела депутата Даригу Назарбаеву сегодня, но утверждать, что ее не было, тоже не может.

«Я ее не видела, но у меня не было цели смотреть, кто из депутатов пришел, а кто нет. Обычно, если депутаты отсутствуют на пленарном заседании, то причина может заключаться в состоянии здоровья либо быть связана с командировкой», – сказала представитель мажилиса.

В пресс-службе правящей партии Nur Otan обещали узнать местонахождение Дариги Назарбаевой, но пока не предоставили ответ.

До Фонда Назарбаева дозвониться пока не удалось.

Ранее появилась информация, что она покинула страну вместе с отцом.

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