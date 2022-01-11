Как стать обладателем польских документов, покинув Беларусь 11.01.2022, 14:49

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Есть несколько вариантов.

Многие белорусы, вынужденно переехавшие в Польшу, столкнулись с дилеммой, как легализоваться в стране. В пандемию визы продляются автоматически, но не все работодатели хотят связываться с людьми, чей статус непонятен, пишет sn-plus.com.

Легально находиться в Польше можно имея рабочую, гуманитарную визу или карту побыта. Для граждан Беларуси наиболее простой способ получить нужные документы – обратиться к властям с просьбой о предоставлении международной защиты. В этом случае также есть несколько вариантов.

Дополнительная защита либо беженство?

Местные чиновники на свое усмотрение могут предоставить вам дополнительную защиту либо статус беженца. Разница при этом не существенна.

При первом варианте выдается карта побыта и через три года можете ходатайствовать о получении польского гражданства.

При статусе беженца получаете так называемый „Женевский паспорт” и карту побыта, а подавать прошение можно уже через два года.

В обоих случаях есть два основных нюанса. Для получения польского паспорта необходимо постоянно проживать на территории Республики, нахождение за пределами (даже в границах ЕС) не должно превышать 180 дней.

Но основное условие, заставляющие задумываться многих моих соотечественников вот какое: вы не сможете больше приехать в Беларусь.

Это вполне логичное – если угрожает опасность на родине, значит, вы не будете ездить туда. При нарушение этого пункта решение отменяется.

Какой именно вариант предоставят – дополнительную защиту или беженство, решает польская сторона на основании изучения документов.

Как получить убежище?

Подать документы на предоставление убежища можно в любой момент, но обычно белорусы действуют по двум типовым сценариям.

При пересечении границы реально сразу же заявить польским военным о том, что вы нуждаетесь в защите. Обычно этим вариантом пользуются люди, у которых отсутствует действующая виза.

Если с документами все в порядке, отбыв карантин следует обратиться в специальную организацию – аналог нашей миграционной службы. В Варшаве она расположена по адресу Таборова, 33. Тут же находится медицинская служба, которая обслуживает иностранцев, ожидающих решения по ходатайствам.

Обычно процедура выглядит так.

Отстояв очередь, подаете документы. Каждому назначают время, когда необходимо явиться вторично. Вас ожидает медицинский осмотр, снятие отпечатков пальцев, фотографирование. Паспорт при этом остается на депозите до принятия решения по Вашей просьбе.

Тут же будет происходить первичное интервью. Переводчик предоставляется. О чем спрашивают? Например, подробно расспросят о путешествиях по ЕС.

Особенно интересует страна первого въезда перед подачей документов. В соответствии с конвенцией, именно она должна предоставить убежище.

Далее придется в деталях рассказать, почему Беларусь является угрозой персонально для Вас. Если имеются документы, подтверждающие преследования со стороны белорусских властей, с них снимут копии. Иногда интересуются поездками в РФ и связями с «родными» и российскими спецслужбами.

После первого интервью сами решаете, где будете жить на территории Польши.

Возле Варшавы находится лагерь Дембак, где обеспечивают жильем и питанием. Однако покидать территорию более, чем на двое суток нельзя.

Но в основном белорусы предпочитают съемное жилье. В таком случае необходимо приехать в лагерь, написать соответствующее заявление и пройти медосмотр.

После того, как сделаете флюорографию, Вам будут выплачивать пособие. На одного человека – 750 злотых (485 рублей), на двоих – 1200 (775 рублей). Чем больше людей в семье, тем меньше сумма.

Первое пособие приходит приблизительно через два месяца после подачи документов. Получать его будете в почтовом отделении по месту проживания, наличными деньгами. Если раньше пособие прекращали платить через два месяца после получения решения о статусе, то в связи с коронавирусом процедура продлена до конца пандемии.

Кроме этого, есть небольшие единовременные социальные выплаты.

Еще вы сможете получить песель (аналог личного номера). В Польше на этот документ завязано много административных процедур. Его необходимо указывать практически в каждом документе.

Примерно в течении месяца придет письмо с анкетой. На время карантина личные интервью сведены к минимуму. Следует заполнить ее, приложить дополнительные документы, сообщить новые сведения. Если этого не сделаете, решение будет приниматься исходя из информации первого интервью.

Первичные документы получены – что дальше?

Обычно ожидание решение о предоставление международной защиты занимает 6 месяцев. Но бывают исключения, когда люди получали ответ после трех месячного ожидания. На сегодня нет подтверждённой информации об отказе белорусам в предоставлении убежища. Практически дополнительную защиту или беженство получают все граждане Беларуси, подавшие документы.

После получения решения о предоставлении защиты, у вас есть 14 дней на обжалование. Вы должны написать заявление о согласии с решением и получить из депозита свой паспорт.

Есть случаи, когда люди принципиально отказывались от него, оставляя документ пограничникам.

После отказа от обжалования подается заявление на получение карты побыта (или женевского паспорта, в зависимости от решения).

В течении месяца придет СМС с датой сдачи отпечатков пальцев. Примерно через месяц после этого получите информацию о времени получения документов. Среднее время от первого интервью до этого долгожданного момента 7-8 месяцев.

В Польше существует программа интеграции для иностранцев. После получения положительного решения, любой из них в течение 60 дней может подать соответствующее заявление для участия в программе.

Карту побыта можно привезти позже, за пять дней после получения. За Вами будет закреплен социальный работник, который проведет интервью с целью выявить потребности, оценить материальное положение.

После этого назначат пособие до 1500 злотых (970 рублей) на человека. Вам могут предоставить социальное жилье, подобрать подходящую вакансию на рынке труда, помочь получить образование. Вы сможете также получить бесплатную медицинскую помощь. Максимальный срок действия программы – 1 год.

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