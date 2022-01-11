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Шойгу: Оккупация Казахстана продолжится до полной «стабилизации обстановки»

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  • 11.01.2022, 14:57
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Шойгу: Оккупация Казахстана продолжится до полной «стабилизации обстановки»
Сергей Шойгу

Заявление главы Минобороны РФ отличается от того, что сказал по срокам вывода войск ОДКБ Токаев.

Коллективные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в этом государстве, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает interfax.ru.

"Выполнение задач Коллективными силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в республике Казахстан", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По словам министра, "в настоящее время силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана".

Ранее во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что миссия сил ОДКБ в Казахстане завершена, вывод их из страны начнется через два дня и займет не более 10 дней.

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