РБК: Токаев продолжил наступление на эпоху Назарбаева 6 12.01.2022, 8:37

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Касым-Жомарт Токаев

Второй президент Казахстана обнародовал свои претензии к первому.

Во вторник, 11 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая по видеосвязи перед депутатами национального парламента, впервые почти за десять дней нестабильности в стране упомянул первого президента Нурсултана Назарбаева, имеющего официальный титул лидера нации (елбасы). Токаев не называл его имени даже 5 января, когда объявлял о том, что с этого дня сам возглавляет Совет безопасности (в соответствии с законом пожизненно этот пост должен был занимать Назарбаев). «Благодаря первому президенту — елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», — сказал 11 января Токаев, передает РБК.

Согласно его предложениям, будет создан общественный фонд «Народу Казахстана». Правительство должно будет согласовать перечень компаний, которые будут делать в него отчисления, и их размер. «Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени. Уверен, фонд может стать еще одним инструментом консолидации общества, укрепит в гражданах чувство социальной справедливости», — добавил Токаев.

Также в ходе этого заседания он повторил, что считает виновными в трагических событиях Комитет национальной безопасности (КНБ), который «не смог и не захотел» разглядеть критическую угрозу. Председатель КНБ Карим Масимов был задержан 6 января по подозрению в государственной измене. За свою долгую карьеру Масимов побывал помощником Назарбаева по внешней политике, вице-премьером и премьером правительства, главой президентской администрации и председателем КНБ. Он единственный из высокопоставленных чиновников, кто был задержан в эти дни.

При этом отправлено в отставку правительство во главе с Аскаром Маминым, которого Назарбаев назначил премьером за месяц до перехода на пост главы СБ. В инвестфонде «Самрук-Казына», миссия которого, напомнил Токаев, заключается в повышении национального благосостояния Казахстана, и во всех его структурных подразделениях будет проведена ревизия (Назарбаев возглавляет консультативный совет фонда).

После смещения Назарбаева с поста руководителя СБ опрошенные РБК эксперты назвали действующего президента главным политическим выгодоприобретателем от произошедших событий — его тандем с Назарбаевым разрушен. Заявления Токаева не говорят прямо о том, что именно первый президент страны виновен в создании кризисной ситуации, но из них следует, что он создал систему, при которой доходы распределялись несправедливо, говорит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Однако риторику Токаева эксперт называет «популизмом чистой воды» — ведь все компании в стране платят налоги, проблема — в распределении получаемых средств. «Намерен ли теперь Токаев пересматривать итоги приватизации 1990-х годов, в ходе которой и сформировался этот класс крупных собственников? Это поставит под угрозу инвестиционный климат в стране», — предупреждает эксперт.

«Токаев — очень последовательный политик. Сегодняшнее его заявление является манифестацией изначально заявленной политики транспарентности и слышащего государства. Соответствуя логике и концепции слышащего государства, он принимает меры», — оценил действия казахского президента директор центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажыбаев.

Новая команда Токаева

Во вторник также было утверждено новое правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым. Ему 49 лет, он родился в Алма-Ате, по образованию математик. В публичном пространстве ни на одной должности Смаилова не сопровождал скандальный шлейф из каких-либо коррупционных или же кулуарных скандалов, пишет казахстанское издание Informburo. С Токаевым новый премьер успел поработать в 2003 году, в МИДе, когда нынешний президент его возглавлял.

Всего в новом правительстве 16 министров, из них семь новых. Глава МВД Ерлан Тургумбаев сохранил свой пост. Среди тех, кто лишился портфелей, — министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, вместо него назначен Каирбек Ускенбаев (был вице-министром индустрии и инфраструктурного развития). Произошла замена в Министерстве энергетики: вместо Магзума Мирзагалиева его главой утвержден Болат Акчулаков (был управляющим директором по управлению активами АО «Самрук-Казына»). Вместо Марата Бекетаева министром юстиции назначен Канат Мусин, председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда. Атамкулов — член «семьи», как называют в Казахстане ближний круг Назарбаева,

Мирзагалиев стал «козлом отпущения» за решение, приведшее к повышению цены на сжиженный газ, а министр юстиции постоянно саботировал все инициативы и поручения президента, оценил перестановки казахстанский политолог Марат Шибутов.

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