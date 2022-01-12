Умер телеведущий Зеленский 1 12.01.2022, 9:43

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Михаил Зеленский

Фото: Игорь Примак / Global Look Press

По некоторым данным, он умер во время отдыха в Доминикане.

Умер российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

Причина смерти 46-летнего Зеленского не уточняется. Заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимовичуточнил, что Зеленский скончался скоропостижно.

«По некоторым данным, он умер во время отдыха в Доминикане», — говорится на сайте канала «Россия-24».

По данным телеграм-канала Baza, журналист отдыхал в Доминиканской Республике вместе со своей женой. Внезапно ему стало плохо, в связи с чем его доставили в больницу, однако, несмотря на все усилия медиков, он скончался. Предварительной причиной произошедшего они назвали внезапно возникший у ведущего инсульт.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Учебу в институте он совмещал с работой диджеем на радиостанции «Радио А». В 1997 году Зеленский стал ведущим информационных программ на «Радио России — Ностальжи» и телеканале «ТВ-Центр».

Через два года он начал работать на телеканале «Россия». За более чем 20 лет работы на ВГТРК Зеленский был ведущим таких програм, как «Вести», «Вести-Москва», ток-шоу «Прямой эфир», «Билет в Большой» и «Новости культуры» (оба выходили на телеканале «Россия-Культура»), а также работал в эфире телеканала «Россия-24».

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