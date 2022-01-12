Политолог: Китай будет обходить Беларусь стороной 12.01.2022, 10:10

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Китайские эксперты просчитали возможные политические, экономические и инвестиционные риск.

Телефонный разговор Лукашенко и председателя КНР по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, казалось бы, способен вселить оптимизм. Стороны договорились «углубить», «продвинуть» и «развить», а также всячески поддержали друг друга в международной повестке. Вот только как на практике выглядит эта поддержка?

Накануне стало известно, что Китай запустил новый контейнерный поезд в Европу в обход Беларуси. Альтернативный белорусскому вариант доставки грузов — лишь первая ласточка в изменившихся белорусско-китайских отношениях. Тормозят и другие белорусско-китайские проекты.

Как политическая риторика отличается от конкретных шагов и может ли полностью Китай отказаться от транзита через Беларусь, «Филин» обсудил с директором Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсением Сивицким.

— Запуск альтернативных транспортных логистических маршрутов, был неизбежен. В этом нет ничего неожиданного. Особенно после того, как белорусские власти начали делать заявления и угрожать остановкой транзита в западные страны и Украину, — отмечает эксперт. — Решение китайской стороны во многом обусловлено протеканием белорусского кризиса, который привел к усилению изоляции Беларуси со стороны западных стран.

При этом белорусские власти вместо того, чтобы разрешить кризис, идут на новые эскалационные шаги: угрожают уже новым миграционным кризисом с помощью афганских беженцев, размещением ядерного оружия и так далее.

С точки зрения Китая такая ситуация сопряжена с огромным количеством экономических и политических рисков.

— Для Китая Беларусь имеет значение индустриального логистического хаба и только в контексте продвинутых отношений с ЕС, которые дают доступ на европейский рынок. Очевидно, что в нынешних условиях достичь такого состояния в отношениях между Беларусью и Западом невозможно. Поэтому Китай, чтобы не зависеть от нестабильности и от неопределенности, вызванной белорусским кризисом и поведением белорусских властей, начинает эти риски хеджировать.

Сколько Беларусь потеряет от использования обходного маршрута, рассчитать пока сложно: Китай только рассматривает такую возможность.

— В последние годы мы наблюдали постоянный рост железнодорожного транзита китайских грузов через территорию Беларуси, и белорусская сторона вполне обосновано делала ставку на сотрудничество с Китаем в этом направлении, — напоминает эксперт. — Поэтому потери для Беларуси в результате отказа от транзита будут очень существенные.

Но самый главный эффект, по мнению эксперта, не экономический, а политический.

— Китай просто будет вынужден заморозить сотрудничество, потому что белорусская сторона нарушает те договоренности, которые были достигнуты на высоком уровне еще в 2015 году, когда в Беларусь приезжал председатель КНР Си Цзиньпин.

Конечно, белорусский режим делает все возможное, чтобы удержать китайского партнера. И риторика Александра Лукашенко говорит о том, насколько важно ему сохранить эти отношения. Отсюда и звонки с поздравлениями, и недавно подписанная Директива №9 «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой».

— Очевидно, что белорусская сторона пытается удерживать китайское внимание на следующий пятилетний период. Но это скорее отражает пожелание белорусской стороны. Китай достаточно серьезно оценивает риски, связанные с Беларусью и считает более безопасным для себя работать с другими партнерами, — отмечает Арсений Сивицкий.

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Политолог напоминает, что еще в 2015 году китайские эксперты просчитали возможные политические, экономические и инвестиционные риски в Беларуси. И это список достаточно большой.

Среди рисков — «господство плановой экономики и отсутствие структурных реформ, нестабильность экономической политики правительства, углубление экономического кризиса и сильная зависимость от России, угрозы непредсказуемого транзита власти и смены руководства, вероятность «цветной революции» в результате действий внутренних и внешних оппозиционных группировок, негативное влияние украинского кризиса и потенциальный «импорт» политического кризиса в Беларусь со стороны России».

— Это говорит о том, что Китай, развивая отношения с теми или иными государствами, подходит стратегически к оценке возможных выгод и потерь. И в случае с Беларусью китайская сторона была готова к подобному развитию событий, — считает эксперт.

Он уверен, что несмотря на риторику, Китай продолжит политику постепенной заморозки отношений. Как это было между 2011 и 2015 годами, когда из-за западных санкций Китай был вынужден свернуть всю активность в Беларуси по причине токсичности белорусского партнера.

Сейчас эта токсичность на порядки выше. И, следовательно, стоит ожидать аналогичное поведение со стороны Китая. До тех пор, пока не будут выполнены договоренности 2015 года и пока Беларусь не начнет нормализацию отношений с Западом, Китай будет обходить Беларусь как зону повышенного риска.

В 2015 году Беларусь на фоне российско-украинского конфликта заместила Украину в инициативе «Один пояс – один путь». Сейчас ситуация диаметрально противоположная. Для Китая выгодней работать через Украину для продвижения своих экономический интересов в Европе.

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