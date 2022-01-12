Семь неожиданных особенностей автомобильного рынка Германии 12 12.01.2022, 11:24

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Какие авто покупают сейчас немцы?

Автопром Германии подводит специфические итоги 2021 года: падение продаж, рост прибыли, бум подержанных авто, смена лидера в премиум-сегменте, 43% машин с альтернативными моторами.

Стремительные изменения структуры спроса на фоне крайне низких продаж из-за острого дефицита комплектующих при росте цен и прибыли. Так можно предельно кратко охарактеризовать весьма специфические итоги 2021 года для немецкого автомобильного рынка и автопрома ФРГ.

Худший показатель сбыта автомобилей со времени объединения Германии

Первая особенность завершившегося года: произошло очередное сжатие крупнейшего автомобильного рынка Европы, пишет dw.com.

Число зарегистрированных в ФРГ новых легковых машин упало по сравнению с и так уже весьма слабым предшествующим годом еще на 10% и составило 2,62 млн единиц, сообщило Федеральное автотранспортное ведомство (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA). Это худший валовый показатель со времени объединения Германии в 1990 году.

Одновременно снизился и экспорт немецких автомобилей, так что с конвейеров автозаводов на территории ФРГ сошло приблизительно 3 млн автомобилей - как минимум на 10% меньше, чем годом раньше.

BMW обогнал Mercedes-Benz в премиум-сегменте

Столь резкое падение производства и сбыта в значительной мере вызвано второй специфической особенностью последних примерно полутора лет - беспрецедентным дефицитом комплектующих, прежде всего - микрочипов, возникшим из-за нарушения глобальных цепочек поставок в ходе пандемии.

С этой проблемой столкнулся весь мировой автопром, повсюду заводам пришлось временно останавливать конвейеры, однако в Германии автостроители пострадали от этих перебоев в большей степени, чем в других странах. К такому выводу приходит исследование, проведенное под руководством профессора Фердинанда Дуденхёффера (Ferdinand Dudenhöffer), директора исследовательского института CAR (CAR-Center Automotive Research) в Дуйсбурге.

Однако концерн BMW справился с этим кризисом, похоже, лучше, чем его главный конкурент Mercedes-Benz. Во всяком случае, автостроитель из Мюнхена сообщил, что установил в 2021 году фирменный рекорд по сбыту, продав по всему миру свыше 2,2 млн автомобилей, и тем самым вышел на первое место в глобальном премиум-сегменте, оставив позади Mercedes-Benz, у которого продажи упали на 5% до 2,05 млн единиц, и Audi.

Из-за дефицита микрочипов подорожали новые автомобили

Несмотря на снижение валовых показателей, большинство немецких автостроителей закончило год, по всей видимости, с хорошими и даже отличными финансовыми результатами. Подробные отчеты появятся позднее, однако, к примеру, для Audi первая половина прошлого года оказалась рекордно прибыльной, а в октябре компания повысила прогноз нормы прибыли на весь год.

Дело в том, что в условиях дефицита чипов этот автостроитель, как и его конкуренты, устанавливал имеющиеся микросхемы первым делом на наиболее дорогих и прибыльных моделях. К тому же из-за вынужденного сокращения производства спрос на рынке превысил предложение, заказанные машины пришлось ждать порой месяцами, и это позволило автостроителям не только отказаться от различных скидок покупателям, но и повысить цены на свою продукцию.

Рост цен на подержанные автомобили в Германии

Еще одной особенностью ушедшего года стал бум подержанных автомобилей и заметный рост цен на них на немецком и других рынках, вызванный опять-таки сокращением производства новых машин из-за нехватки комплектующих. В результате финансовое подразделение концерна Volkswagen настроилось на самую высокую годовую прибыль в своей истории, поскольку столкнулось с большим спросом на те автомобили, которые клиенты возвращали по истечении лизинговых контрактов.

Такие двух- или трехлетние автомобили охотно приобретали, в частности, многочисленные фирмы. Обычно они покупают или берут в лизинг для своих сотрудников новые автомобили, однако в условиях дефицита не смогли или не захотели ждать. Тут следует учитывать, что в Германии корпоративные клиенты играют крайне важную роль на автомобильном рынке. Так, в 2021 году, по данным ведомства KBA, 65,4% всех новых автомобилей было зарегистрировано на юридические и лишь 34,6% - на физические лица.

Двигатели внутреннего сгорания стремительно сдают позиции в ФРГ

Однако едва ли не ключевой особенностью прошлого года на автомобильном рынке Германии стало прямо-таки стремительное изменение структуры спроса на различные типы двигателей. Популярность машин с гибридными и электрическими моторами росла буквально с каждым месяцем, а авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) продолжали сдавать позиции.

Особенно это касается дизельных моторов. Всего несколько лет назад примерно каждая вторая регистрируемая в Германии новая легковая машина работала на дизеле. В 2021 году - уже только каждая пятая (20%). Одновременно доля бензиновых моторов сократилась с 46,7% в 2020 году до 37,1%, свидетельствует статистика KBA. В результате традиционными двигателями внутреннего сгорания были оснащены в прошлом году только 57,1% новых автомобилей.

Соответственно, почти 43% впервые выехавших в 2021 году на дороги ФРГ легковых машин имели альтернативные двигатели. Наиболее востребованными в этом сегменте оставались автомобили с различными гибридными технологиями, сочетающими ДВС и электромотор. Их продажи выросли на 43% и достигли почти 754,6 тысяч единиц или 28,8% процента. При этом 325,4 тысяч составили плагин-гибриды PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), у которых электромоторы подзаряжаются не по ходу движения, а с помощью кабеля от сети.

В свою очередь, продажи полностью электрических автомобилей BEV (Battery Electric Vehicle) выросли за год на 83,3%, достигли почти 356 тысяч и обеспечили долю в 13,6%. Таким образом, электромобили BEV покупали в прошлом году в ФРГ несколько чаще, чем плагин-гибриды PHEV.

Что же касается автомобилей с альтернативными двигателями, работающими на газе, то они остаются на немецком рынке маргиналами, причем соревнование между сжиженным (LNG) и компримированным (CNG) газом последний явно проигрывает.

Так, сбыт новых авто, использующих сжатый природный газ, упал более чем на 45% до 3916 единиц, что составляет долю рынка новых машин в 0,1%. На этом фоне рост продаж автомобилей на сжиженном газе на 54,6% до 10 118 единиц выглядит успехом, хотя доля этого типа двигателей не превысила на немецком рынке и 0,4%.

SUV - самый востребованный в Германии класс автомобилей

Из статистики KBA также следует, что в Германии сокращается сегмент классических автомобилей среднего класса. Немецкие покупатели все чаще предпочитают либо более дорогие, либо существенно более дешевые модели. В результате в 2021 году в ФРГ в условиях падающего рынка росли, с одной стороны, продажи мини-автомобилей, а с другой - машин представительского класса и SUV.

При этом каждый четвертый новый автомобиль (25,4%) относился к классу SUV, что показывает: городские внедорожники - самый востребованный сейчас в Германии тип легковых автомобилей независимо от используемого вида двигателей.

Volkswagen остается лидером автомобильного рынка ФРГ

Если говорить о брендах, то давняя особенность немецкого рынка - здесь неизменно лидирует Volkswagen. В 2021 году его доля среди новых авто составила 18,7%. Из производимых на территории ФРГ марок с самым большим сокращением продаж столкнулись Ford (минус 35%) и Mercedes-Benz (минус 25,7%), а с самым большим приростом - Smart (+49,7 %) и Opel (+10,7 %). Среди импортированных машин наибольшую долю на рынке новых машин имели Skoda (5,7%), а также Seat, Hyundai и Renault (все трое около 4%). У электромобилей Tesla и Polestar рост продаж составил соответственно 138% и 153%.

И последнее: самые популярные в Германии цвета новых автомобилей согласно KBA - серый/серебристый с долей почти в 30%, черный (почти 25%) и белый (более 21%).

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