Польские пограничники сообщили об очередных провокациях на границе с Беларусью 12.01.2022, 11:51

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За сутки в страну нелегально пытались попасть 68 человек.

Польские пограничники сообщили об очередных провокациях на границе. В районе Липска и Дубичей Церковных белорусские силовики повредили ограждение из колючей проволоки и слепили поляков лазерами (там нередко пытаются прорваться мигранты). За последние сутки через границу нелегально в районе Мельника перешли две группы мигрантов, в которых было 18 и 15 человек.

Всего за 11 января через границу из Беларуси в Польшу нелегально пытались перейти 68 человек (в предыдущие сутки была точно такая же цифра, а 9 января — 49).

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