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Всемирный банк прогнозирует сокращение белорусского ВВП

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  • 12.01.2022, 13:49
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Всемирный банк прогнозирует сокращение белорусского ВВП

В 2022 году санкции начнут работать в полную силу.

Всемирный банк подтвердил сокращение белорусского ВВП на 2,8% в 2022 году. Такой прогноз содержится в январском обзоре мировой экономики «Глобальные экономические перспективы».

Оценки Всемирного банка из обзора для 2022-2023 годов совпадают с прогнозами, включенными в октябрьский региональный обзор для Европы и Центральной Азии.

Отметим, что в этом году в полною силу должны заработать экономические санкции США и Евросоюза.

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