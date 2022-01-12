Вслед за Назарбаевым из публичного поля исчезла и его дочь 3 12.01.2022, 13:57

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Дарига Назарбаева

Что произошло с Даригой?

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига не появилась на заседании нижней палаты казахстанского парламента — мажилиса.

Об этом сообщает портал Orda.kz.

Дарига Назарбаева является депутатом нижней палаты казахстанского парламента. Она не пришла на заседания во вторник и среду. По официальной версии, депутат отсутствовала по состоянию здоровья.

– Течение ковида среднее, — сообщила помощник Дариги Назарбаевой Жанна Ермекова.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев последний раз появлялся на публике 28 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге.

На фоне протестов стали распространяться слухи, что первый президент Казахстана вместе со страшней дочерью покинул страну или скончался.

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