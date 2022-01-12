Вслед за Назарбаевым из публичного поля исчезла и его дочь

Вслед за Назарбаевым из публичного поля исчезла и его дочь3
- 12.01.2022, 13:57
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Что произошло с Даригой?
Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига не появилась на заседании нижней палаты казахстанского парламента — мажилиса.
Об этом сообщает портал Orda.kz.
Дарига Назарбаева является депутатом нижней палаты казахстанского парламента. Она не пришла на заседания во вторник и среду. По официальной версии, депутат отсутствовала по состоянию здоровья.
– Течение ковида среднее, — сообщила помощник Дариги Назарбаевой Жанна Ермекова.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев последний раз появлялся на публике 28 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге.
На фоне протестов стали распространяться слухи, что первый президент Казахстана вместе со страшней дочерью покинул страну или скончался.