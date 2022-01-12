Forbes: Власти Казахстана пытались заблокировать интернет по технологии DPI, которая использовалась в Беларуси 3 12.01.2022, 14:51

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Интернет в стране отключали «практически вручную».

Власти Казахстана изначально пытались точечно блокировать доступ в интернет с помощью DPI-оборудования. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на свои источники. Такое же оборудование использовалось для блокировки интернета в Беларуси во время протестов 2020 года.

Изначально власти Казахстана пытались блокировать мессенджеры и VPN-протоколы, рассказал Forbes технический директор Роскомсвободы Станислав Шакиров.

По словам источников издания, властям Казахстана не удалось ограничить доступ в интернет с помощью DPI-оборудования, поскольку оно оказалось «не заточено» под блокировки. Крупнейший оператор связи «Казахтелеком» покупал это оборудование для личных целей, например, для сбора аналитики и приоритезации трафика, рассказал источник, близкий к одному из российских операторов связи.

DPI (Deep Packet Inspection) — это технология глубокого исследования сетевых пакетов. Она позволяет анализировать и управлять трафиком. Кроме того с помощью DPI можно блокировать конкретные сайты, соцсети, мессенджеры. В некоторых странах эта технология используется для интернет-цензуры.

В итоге интернет в Казахстане стали отключать «практически вручную», рассказал разработчик телеком-оборудования. Власти страны поручили операторам полностью заблокировать канал передачи трафика, говорит источник, близкий к одному из российских операторов связи.

Технология DPI использовалась для блокировки интернета и в Беларуси в 2020 году, сообщало агентство Bloomberg. По данным издания, интернет в стране перестал работать из-за оборудования DPI, которое Национальный центр обмена трафиком в 2018 году купил у частной американской компании Sandvine, а поставил российский системный интегратор «Инфосистемы Джет».

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