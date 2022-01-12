В Беларуси вводят «продуктовые карточки» 12 12.01.2022, 15:31

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Торговые сети предоставят скидку на социально значимые товары «уязвимым категориям населения».

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов и представители 16 крупных торговых сетей подписали сегодня соглашение о скидках на социально значимые товары для уязвимых категорий населения. Скидка составит 10%.

«Впервые реализуем подобное соглашение, это общий подход государства и бизнеса по поддержке уязвимых категорий населения.

За последнее время продовольствие выросло в цене, ситуация по январю показывает, что стоимость сельхозпродукции и продовольствия продолжает расти. Факторов много. Населению надо помогать справляться с этим, поэтому решили, что на социально значимые товары уязвимым категориям населения будет предоставлена 10-процентная скидка», — цитирует Богданова БелТА.

Среди торговых сетей, подписавших соглашение, — «Санта Ритейл», «Евроторг», «Доброном» («Копеечка», «Маяк»), «Виталюр», «БелМаркетКомпани», «БелВиллесден («Гиппо»).

Планируется, что список магазинов, которые будут предоставлять скидки на социально значимые товары для уязвимых категорий населения, будет расширяться.

Кто будет иметь право на скидку, как она будет предоставляться, на основании чего, пока не сообщается.

Подобную систему скидок уже окрестили «продуктовыми карточками». Эксперты считают, что ничего хорошего такая система для торговых сетей не сулит.

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