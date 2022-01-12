Белорусского анархиста Андрея Казимирова освободили из-под стражи в Москве

Белорусского анархиста Андрея Казимирова освободили из-под стражи в Москве2
- 12.01.2022, 16:37
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Минск добивался его экстрадиции.
Суд в Москве освободил из СИЗО белорусского анархиста Андрея Казимирова, обвиняемого в Беларуси в участии в «массовых беспорядках» после протестов 2020 года. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Казимирова Илларион Васильев.
«Он был освобожден 10 января ввиду истечения предельного срока содержания под стражей — 12 месяцев, которые истекают 14 января», — рассказал адвокат. Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы назначить Казимирову меру пресечения в виде запрета определенных действий, но суд отказал.
22-летнего Казимирова задержали в Москве 14 января 2021 года и поместили в СИЗО-4 Москвы. В апреле Генпрокуратура России удовлетворила запрос Беларуси на экстрадицию анархиста. ЕСПЧ запретил экстрадировать анархиста в Беларусь по Правилу 39 об экстренных мерах.