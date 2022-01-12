Белорусские сигареты на более чем 260 тысяч евро перехватили в Литве 1 12.01.2022, 17:04

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Фотофакт.

Вечером 7 января сотрудники литовской таможни заметили в Друскининкае фуру. Водитель, гражданин Беларуси, пояснил, что автомобиль сломался и требует ремонта в мастерской. Он также заявил, что в пятницу приехал в Литву порожним, чтобы в понедельник забрать груз в Вильнюсе. Таможенники усомнились в его версии: во-первых, рядом не было автомастерских, во-вторых, машина работала, сообщает таможня Литвы.

Автомобиль вернули в пункт пропуска и отправили на рентген. Так удалось обнаружить тайники в полу фуры. Вскрыв пол, таможенники нашли около 300 тысяч пачек белорусских сигарет Minsk Super Slims. Их стоимость, включая налоги, оценивается в 267 тысяч евро.

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