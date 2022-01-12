Инфляция в Беларуси побила пятилетний рекорд 12.01.2022, 17:44

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Могло быть еще хуже.

Годовая инфляция в 2021 году составила 10% (если точнее, то 9,97%). Это следует из данных Белстата. Это самый стремительный рост цен за последние 5 лет. Инфляция могла еще больше разогнаться, если бы власти к концу года в ручном режиме не «подкручивали» цены. Напомним, рост тарифов на некоторые услуги перенесли на нынешний год, сообщает zerkalo.io.

Инфляция за 2020 год — декабрь к декабрю — составила 7,4%, а за 2019-й — 4,7%, за 2018-й — 5,6%. В 2017-м цены выросли на 4,6%, в 2016 году — на 10,6%, а в 2015 году — на 12%.

Продовольственные товары в прошлом году подорожали на 11,4%, непродовольственные — на 9,9%, а платные услуги — на 7,6%. При этом социально значимые товары, на которые государство сдерживает цены, за 2021 год прибавили в цене на 9,1%.

При этом месячная инфляция в декабре составила 0,9%. В лидерах оказались продукты, которые подорожали на 1,3%. При этом цены на социально значимые товары за прошлый месяц, по данным Белстата, выросли на 1,6%.

Напомним, ранее профсоюзы заявляли, что в декабре существенно подорожали многие продукты. Причем заметнее всего подскочила стоимость тех позиций, с которых с 15 декабря сняли ограничения по повышению цен. Среди прочего это гречка, рис, колбаса, живая рыба, черный чай. Особенно заметно рванули цены на гречку, в отдельных минских магазинах — до 22% за прошлый месяц, говорили профсоюзы.

Как чиновники «подкручивали» цены в конце года, чтобы инфляция была меньше 10%

Чиновники планировали до конца прошлого года поднять цены и тарифы на некоторые товары и услуги. Среди них — проезд в общественном транспорте. Ожидалось, что проезд в городском общественном транспорте должен подорожать на 6,8%, или 5 копеек за одну поездку (речь о подорожании одного талона). Также планировали поднять тарифы на пассажирские перевозки пригородным автомобильным транспортом — на 11,1%, или на 1 копейку за один километр. Однако в итоге повышение тарифов перенесли на нынешний год.

Также по просьбе властей перенес Белтелеком перенес рост тарифов на услуги с ноября прошлого года на 1 января нынешнего.

Однако переносом повышения тарифов чиновники в некоторой степени поспособствовали росту инфляционных ожиданий.

Росту цент на товары и услуги в 2021 году поспособствовало решение властей поднять с 1 января НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, что отразилось на розничных ценах. При этом министр по налогам и сборам Сергей Наливайко прогнозировал, что из-за повышения НДС «роста цен не произойдет». В июле в Нацбанке признали, что повышение НДС стало дополнительным проинфляционным импульсом.

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