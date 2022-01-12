СМИ сообщили, что Казахстан покинул последний представитель семьи Назарбаевых 8 12.01.2022, 18:25

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По данным журналистов, брат елбасы отправился в Дубай.

69-летний брат Нурсултана Назарбаева Болат покинул Казахстан еще 6 января. Об этом сообщает в среду кыргызское издание 24.kg со ссылкой на источник. По данным портала, в этот день он пересек границу с Кыргызстаном, а оттуда якобы отправился в Дубай.

Ранее казахстанское издание Orda.kz писало, что Болат Назарбаев — единственный представитель семьи первого президента, остающийся на территории страны. Таким образом, если следовать этой логике, в Казахстане больше нет никого из Назарбаевых.

Напомним, что сообщения о том, что Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями якобы покинули территорию страны из-за протестов, начали появляться в казахстанских СМИ практически сразу. В частности, эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов ранее заявил, что они отправились в Китай.

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