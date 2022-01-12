В Аргентине рекордная жара

В Аргентине рекордная жара5
- 12.01.2022, 19:15
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Температура достигла +45°С.
В Аргентине фиксируют рекордную жару - столбики термометров поднимаются до +45°. Об этом сообщает ТСН в среду, 12 января.
Аргентина по крайней мере на некоторое время стала одним из самых горячих мест планеты. Из-за жары страдает столичный регион - в Буэнос-Айресе и на его окраинах возникли перебои с электричеством, сотни тысяч людей остались без света и кондиционеров.
Около 743 тысяч домохозяйств в Буэнос-Айресе остались без света. Отключение также повлияло на систему очистки воды.
Температура в стране будет оставаться очень высокой в течение всей недели. Волна жары зашкаливает и может установить рекорды в Аргентине.