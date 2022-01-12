Что больше всего в Беларуси подорожало в 2021-м году? 3 12.01.2022, 20:34

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Инфляция подбирается к двузначной цифре.

Белстат подводит итоги года и дает свежие цифры по инфляции. За декабрь она составила 0,9%, а в годовом выражении — 9,97%. Это самый большой показатель с 2016 года.

Быстрее других в декабре дорожали продовольственные товары — на 1,3%. Непродовольственные прибавили в цене 0,3%, услуги — 0,9%, передает onliner.by.

Если смотреть цифры за год, самый внушительный рост тоже у продтоваров — 11,4%.

Что быстрее всего дорожало и дешевело?

В декабре больше всего подорожали огурцы (на 33,43%), капуста (на 24,46%) и виноград (на 19,41%). Больше всего, к радости празднующих Новый год, подешевела лососевая икра (на 4,4%), а также демисезонные и зимние пальто (на 4% с небольшим).

Лидеры 2021 года по росту цен среди продуктов — капуста (в 2,8 раза) и свекла (в 1,7 раза). Ощутимо прибавили картофель (в 1,66 раза) и морковь (в 1,5 раза).

Больше всего подешевели за год среди продуктов яблоки (на 9,4%), цитрусовые (на 6,2%) и сладкий перец (на 5%).

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