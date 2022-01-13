Евродепутат: Международная поддержка белорусского народа может стать переломным моментом 1 13.01.2022, 8:29

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Дипломатия способна совершать чудеса в некоторых странах.

Депутат Европейского Парламента от Португалии Мария да Граса Карвалью активно следит за событиями в Беларуси, поддерживает политзаключенных и является сторонницей решительных действий по отношению к режиму Лукашенко. В интервью Charter97.org евродепутат рассказала, почему события в Беларуси находят у нее такой отклик:

– Я решительно поддерживаю всех, кто защищает права человека. Беларусь – пример страны, народ которой борется за свободу. Я была чрезвычайно впечатлена мужеством и вовлеченностью стольких белорусских девушек, которые не боялись этого репрессивного режима и боролись силой слова.

Я была очарована движениями и демонстрациями после выборов. В Европейском парламенте мы можем свободно говорить и свободно вести свою политическую деятельность, поэтому наш долг помочь тем, чьи права ущемляются, не молчать в такой ситуации. Мы должны помочь движениям, выступающим за свободу и права человека.

Anton Shnip, a musician, was brutally arrested along with other members of his band in August 2021. The freedom of peaceful assembly must be guaranteed. Free Anton!#FreeBelarus #StandWithBelarus #Accountability4Belarus@EPPGroup @psdparleuropeu @Tsihanouskaya pic.twitter.com/szNIeIE4yu — Maria Graça Carvalho (@mgracacarvalho) January 10, 2022

– Ваша страна – Португалия – в прошлом веке также переживала темные времена диктатуры. Видите ли вы параллели между режимами Салазара и Лукашенко?

– Cчитаю, что режимы Лукашенко и Салазара отличаются. Диктатура Салазара была своеобразной, очень сельской, основанной на католической церкви и колониальной власти. Режим Лукашенко отличается, он больше похож на режим бывшего Советского Союза. При правлении Салазара было много угнетения людей, жестокости, политзаключенных, но это было не так заметно. Это было больше психологическое угнетение. Мы были очень бедны и изолированы. Более того, у нас не было доступа к независимым СМИ. Конечно, есть что-то общее, ведь они оба диктаторы, но стили совершенно разные.

– Как вашему народу удалось одержать победу над диктатурой?

– Переломным моментом стало военное движение, в основном связанное с колониальной войной. Многие молодые люди в возрасте 18 лет были отправлены на войну и погибли там, если им не удавалось сбежать, что было трудно. Военные устали от такой войны, никто ее не поддерживал в целом мире.

В начале «Революции гвоздик» еще были фракции военных, которые поддерживали режим, но довольно быстро они объединились с остальными. 25 апреля 1974 года произошла народная революция, миллионы людей вышли на улицы. Однако все началось именно с военных. Наша армия решила свергнуть режим из-за ненужной войны в Африке.

– «Революция гвоздик» – пример того, как военный режим был повержен без единого выстрела.

– Колониализм не имел смысла. Он никогда не имел смысла, но особенно в 1970-х годах. Португалия была последним режимом с таким количеством колоний. Военные действия стали важным переломным моментом. Раньше у нас были попытки переворота под предводительством гражданских лиц, но они не увенчались успехом. Я не уверена, что можно проводить параллели с Беларусью, потому что я получаю информацию только со стороны.

Считаю, что в вашем случае сила заключается в солидарности, которую ваша оппозиция завоевала во всем мире. Белорусская оппозиция и ее борцы за свободу проделали фантастическую работу по распространению новостей. Многие страны Европы, а также Европарламент принимали у себя лидера белорусской оппозиции. Вероятно, это станет переломным моментом в вашем деле.

Я верю, что есть сила дипломатии. Все больше стран будут поддерживать оппозицию в Беларуси. Думаю, что важно продолжать получать поддержку извне, чтобы проводить изменения внутри страны.

Мы видели чудеса в некоторых странах. Например, чудом, которое, как мы считали, никогда не было возможным, была независимость Восточного Тимора. Это небольшая страна по сравнению с Индонезией, но при иностранной поддержке она обрела независимость. Конечно, были боевые действия, но это стало возможным благодаря внешней поддержке и дипломатии.

– Какие механизмы давления на белорусский режим со стороны ЕС вы считаете особенно перспективными?

– Санкции важны, но политическое давление, такие, как резолюции Европейского парламента, получение большей поддержки со стороны других частей мира, обеспечение видимости, не забывание дела и его поддержка, также имеют решающее значение. Санкции должны быть направлены не на одного человека, а сильными и широкими, как мы просим в резолюциях Европарламента.

– Мы общаемся в начале нового 2022 года. Что бы вы пожелали белорусам , которые борются за свободу, в 2022 году?

– В этом новом году я хотела бы увидеть изменения в Беларуси. Хочу увидеть все больше и больше сильных женщин-политиков, а также чтобы свобода слова и права человека стали реальностью в вашей стране. У вас фантастическая страна, Минск очень красивый город. Желаю вам стать ближе к Европейскому Союзу, чтобы белорусы могли наслаждаться свободой.

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