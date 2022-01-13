Политолог: Лукашенко в отчаянии и может устроить какой-то «взрывной эксцесс» 14 13.01.2022, 11:09

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фото: ТАСС

Произошедшее в Казахстане ничего хорошего не сулит диктатору.

Российский политтехнолог Глеб Павловский рассказал о том, как события в Казахстане могут повлиять на транзит власти в Беларуси и России.

— Путин хорошо сыграл в этой истории, безболезненно, во всяком случае, пока — войска ОДКБ никого там не перестреляли, тихо себе охраняют важные помещения типа казино, корпораций и тому подобных «сытых» для Казахстана мест, — рассуждает Глеб Павловский на «Эхе Москвы».

Политтехнолог напомнил, что по-прежнему неясна судьба Нурсултана Назарбаева, но «старикам здесь не место». Также остается интригой, уйдут ли войска ОДКБ после недвусмысленных намеков, что они здесь больше не нужны, или у российского правителя победит желание понервировать Запад и максимально растянуть вывод военных.

Впрочем, пока всех переигрывает Токаев: обманчиво слабенький, интеллигентный, снимает по ходу дела несчастного Елбасы и то приглашает ОДКБ, то сообщает, что им пора уезжать обратно… Это не позиция слабого человека — похоже, он всех перехитрил.

Ну, а для Путина — почему не воспользоваться случаем разок поступить по закону? Редко Кремлю подворачивается такое дело.

При этом транзит власти в России и уход Путина, по словам политолога, теперь даже более вероятен, чем прежде. Почему?

— Сложные конструкции, как он видит, в наших постсоветских условиях опасны, они рушатся. Поэтому необходимо какое-то простое, принципиальное решение. Чтобы сидеть до конца — это нужно организовать, и сделать это очень непросто. Мы же видим человека рядом, в соседней столице, который решил сидеть до конца, и что-то у него не выходит.

Приходится придумывать какие-то гэги — то с беженцами, то еще что-то подобное.

Поэтому я не думаю, что Путин будет сидеть до конца. Но он до конца будет пудрить мозги, это факт.

Какие выводы из ситуации в Казахстане сделал для себя Александр Лукашенко?

— Скорее всего, плохие. Он обдумывает, наверное, какой-то новый взрывной эксцесс в духе истории с беженцами, потому что ему произошедшее ничего хорошего не сулит, — полагает Глеб Павловский. — Потому что он строит у себя конструкцию транзита без транзита, которая завалится, как она только что завалилась в Казастане, причем в значительно более комфортных экономических условиях.

Думаю, что может устроить даже серьезную провокацию с жертвами.

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