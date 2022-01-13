В аэропорт Алматы прибыл первый гражданский самолет 13.01.2022, 9:15

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Рейс был совершен из столицы страны.

В четверг, 13 января, во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы, Алматинской и Жамбылской областей, власти объявили о завершении "антитеррористической операции" и отменили критический "красный" уровень террористической опасности. В международный аэропорт в Алматы прибыл первый гражданский самолет с пассажирами на борту. Об этом сообщает пресс-служба Комитета нацбезопасности страны.

"На текущий период в 14 регионах Казахстана обстановка стабилизирована. По этой причине Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического "красного" уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей", – отмечается в сообщении.

Тем временем в открывшийся 13 января международный аэропорт "Алматы" прибыл первый гражданский самолет с пассажирами на борту, сообщает Комитет гражданской авиации Казахстана.

Рейс прибыл из столицы страны – города Нур-Султана.

По данным ведомства, на 13 января с 8:00 до 21:00 запланированы порядка 8 рейсов из Нур-Султана в Алматы и обратно.

В ночь на 6 января на аэропорт в Алматы было совершено нападение. Воздушная гавань была разгромлена, разбиты витрины кафе, магазинов, пунктов продаж авиабилетов.

В стране второго января начались массовые протесты в связи с повышением цены на сжиженный газ. Постепенно они охватили всю страну. Президент Казахстана Токаев обратился к блоку ОДКБ с просьбой о помощи. Российские и союзные военные, как утверждается, взяли под контроль "стратегические объекты", власти отрицают их участие в подавлении протестов.

Сейчас, по утверждениям властей Казахстана, "ситуация нормализовалась". Вывод военных стран-членов ОДКБ запланирован на 13 января.

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