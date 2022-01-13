Тайны семьи Назарбаева: как устроен клан первого президента Казахстана 10 13.01.2022, 9:47

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Нурсултан Назарбаев

Миллиардеры «родили» миллиардеров.

Семью не понятно куда пропавшего первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева ожидают трудные времена - даже если оставить за скобками возможные проблемы с его здоровьем. Действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что при Елбасы в стране появились очень богатые люди, но теперь пора подумать и о простом народе. Многие восприняли это как первый шаг к перераспределению собственности, ведь богатейшие люди в Казахстане — это родные Назарбаева и их близкие. Их совокупное состояние превышает 20 миллиардов долларов, пишет mk.ru.

Фото: ru.wikipedia.org

Отец-основатель и его жена

Нурсултан Назарбаев в разных ипостасях управлял Казахстаном с 1984 по 2021 годы. Но за это время, судя по официальным данным, он не стал ни миллиардером, ни даже крупным землевладельцем. Всю свою жизнь он посвятил служению народу, за что благодарные казахстанцы переименовали в его честь столицу, аэропорт, главные улицы своих городов и так далее. По крайней мере, так рассказывали до 2022 года.

Теперь же в личных беседах казахстанские политологи признаются, что с переименованиями была, мягко говоря, какая-то ерунда. Особый статус у Елбасы, если он еще живой, нужно отобрать, и сделать так, чтобы в будущем никто не мнил себя «живым богом». А противники Назарбаева считают, что за время своего господства он мог накопить около 100 миллиардов долларов. А единственные члены семьи, не имеющие «полезных активов» - это супруга Елбасы Сара Назарбаева, да еще несовершеннолетние внуки. Все прочие успели пооткусывать от народного достояния, кто чуть-чуть, а кто — вволю.

Дочки-миллиардерши

Самой влиятельной женщиной Казахстана считается Дарига Назарбаева. Долгое время она надеялась стать президентом республики, причем со своими мечтами она не захотела расставаться даже после того, как папа сделал президентом Касым-Жомарта Токаева. Только в 2020 году второму главе государства удалось усмирить дочку Елбасы, убрав ее с поста спикера Парламента.

Вершиной политической карьеры Дариги стал пост председателя Сената парламента — вторая по значимости должность в стране. До этого она делала свою карьеру в медиабизнесе. В частности, старшая дочь Назарбаева в 1995 году на базе информационной службы Казахского ТВ создала телеканал «Хабар». Затем скупила местную радиостанцию «Европа Плюс», телекомпании КТК, НТК, популярную газету «Караван» и так далее. В 2013 году состояния Дариги Назарбаевой оценивалось почти в 595 миллионов долларов.

Дарига Назарбаева. Фото: SenateKz\ru.wikipedia.org.

Немалую часть этого состояния Дарига нажила во время своего единственного официального брака - с Рахатом Алиевым. В 2007 году Алиева в Казахстане обвинили в том, что он похитил и убил топ-менеджеров «Нурбанка», акционером которого был сам. В связи с этим был оформлен развод с дочерью президента, бывший муж сбежал за границу, был арестован в Австрии, а в 2015 году найден мертвым в своей тюремной камере. Вторым мужем Дариги СМИ называют Кайрата Шарипбаева, председателя правления «КазТрансГаза». У "КазТрансГаза" – 12 дочерних и совместно управляемых компаний, согласно финансовой отчетности за 2020 год, активы нацкомпании составляют около 5,4 миллиарда долларов.

Самым богатым членом президентской семьи считается средняя дочь Нурсултана Назарбаева — Динара Кулибаева (по мужу). По данным Forbes, она занимает третье место среди богатейших людей Казахстана. Ее состояние равняется примерно 2,9 миллиарда долларов. За первые 6 дней января она потеряла 248 миллионов долларов. На четвертом месте в рейтинге оказался ее муж - Тимур Кулибаев, состояние которого оценивается так же в 2,9 миллиарда долларов.

Тимур Кулибаев. Фото: Foreign and Commonwealth Office\ru.wikipedia.org.

Вместе они владеют «Народным банком» - крупнейшим банком Казахстана по величине активов. Кроме того, супружеская пара контролирует добычу сжиженного газа и сеть автозаправок по всей стране. Кулибаев является главой нефтегазового союза Kazenergy, в который входят добывающие компании Казахстана.

Сегодня Дарига Назарбаева не пришла на заседание нижней палаты казахского парламента - хотя в ее окружении заявили, что у Дариги коронавирус, ее отсутствие сочли знаковым.

Младшая дочь Назарбаева Алия трижды была замужем, причем впервые она вышла за муж за сына первого президента Киргизии Айдара Акаева. Два других мужа были крупными казахстанскими бизнесменами.

Сейчас ее мужем является глава национального оператора магистральных трубопроводов Казахстана «КазТрансОйл» Димаш Досанов. Газовые интересы членов семьи Назарбаева особенно интересны, так как в январе 2022 года протесты в республики начались именно из-за того, что цены на газ решили поднять в два раза.

Кроме того, Алия пока контролирует компанию «Оператор РОП», которая с 2015 года администрирует утилизационный сбор (за реализуемые в стране автомобили, автокомпоненты и товары в упаковке) и распоряжается полученными средствами. В начале 2020 года компания получила около 500 миллионов долларов в качестве сборов. Алия даже написала школьный учебник по экологии, по которому учатся казахстанские дети. Впрочем, Касым-Жомарт Токаев заявил, что утилизационным сбором теперь будет заниматься государство.

Подозреваемые племянники

На пятом месте с списке Forbes находится казахстанский аналог Илона Маска - Вячеслав Ким, чье состояние оценивается в 3,6 миллиарда долларов. По данным журнала, за первые 6 дней 2022 года он успел потерять 2 миллиарда долларов. Ким владеет инновационным банком Kaspi, через который проходит большая часть платежей в стране. Секрет успеха и оглушительного падения одного из богатейших людей в Казахстане заключается в том, что одним из акционеров и сооснователей этого банка был племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды.

Кайрат Сатыбалды. Фото: kazguu.kz.

Как известно, в начале 2022 года Сатыбалды оказался одним из главных подозреваемых в организации массовых беспорядков в Алма-Ате. Многие считают, что он мог натравить на первую столицу Казахстана верных себе боевиков, так как сам является известным религиозным лидером салафитского толка. До этого он успел получить генеральские погоны, работая в Комитете нацбезопасности Казахстана (КНБ).

В КНБ сделал свою карьеру и родной брат Кайрата Самат Абиш. Он тоже генерал, но не ушел из ведомства даже после начала протестов в Казахстане. Абиш все еще занимает пост замглавы КНБ, хотя его непосредственный начальник Карим Масимов был отправлен в отставку 5 января и сейчас обвиняется в государственной измене.

Самат и Кайрат являются сыновьями младшего брата Назарбаева Сатыбалды. Он погиб в автокатастрофе в 1981 году в возрасте 35 лет.

Племянник - «седьмая вода»

Еще одним родственником Назарбаева считается Ахметжан Есимов. Казахстанские СМИ называют его племянником Елбасы. Однако, степень родства установить затруднительно. Между лидером нации и племяшкой - разница в возрасте 10 лет, но зато они родились в родовом селе клана Шапрашты, к которому относится семья Назарбаевых. Скорее всего, Ахметжан приходится двоюродным племянником Нурсултану.

Как бы там ни было, Есимов явно был обласкан Елбасы. Он был главой Алма-Атинской области и мэром самой Алма-Аты, главой администрации президента Казахстана, министром сельского хозяйства, председателем правления фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» и главой акционерного общества «Астана ЭКСПО-2017».

Так как формально Есимов на протяжении большей части своей жизни был государственным деятелем, а не бизнесменом, информации о его благосостоянии не очень много. Зато муж дочки Есимова Айжан Галимжан Есенов сразу после свадьбы купил «Казфосфат» (входит в топ-20 крупнейших частных компаний Казахстана) и «АТФБанк». В сумме сделки оценивали в 620 миллионов долларов, которых не могло быть у Есенова, но которые, видимо, оказались у Есимова. Оппозиционные казахстанские журналисты считают, что родственник Назарбаева мог выкачать необходимую сумму из «Самрук-Қазына», заключая сделки с офшорными фирмами.

В дальнейшем Есимов и Есенов использовали «АТФБанк» как прокладку для операций с участием средств государственного инвестиционного фонда «Самрук-Казына» и хранения остатков от этих операций. Естественно деньги периодически присваивались. Масштабы воровства не известны, но в распоряжении фонда находятся активы объемом в 43% ВВП страны.

Скандал разразился в 2020 году, а в начале 2021 года Токаев уволил Есимова. Правда, Елбасы вскоре взял его на должность своего внештатного помощника. Уже после массовых беспорядков в январе 2022 года Токаев заявил, что «Самрук-Қазына» нужно либо реформировать, либо ликвидировать.

Младший брат

У Елбасы есть еще один младший брат — Болат Назарбаев. Он является членом совета директоров корпорации «Казахмыс». Это крупнейший в Казахстане производитель меди. Фирма принадлежит формально богатейшему человеку в Казахстане Владимиру Киму, состояние которого Forbes оценивает в 4,7 миллиарда долларов. Однако оппозиция считает, что своим успехом Ким обязан младшему брату Назарбаева. Среди источников доходов Болата также называют «курирование» работы крупных базаров Алма-Аты и ее пригородов – продовольственных, вещевых и автомобильных. Кстати, по сообщениям киргизских СМИ, 6 января Болат пересек границу с Киргизией, откуда и вылетел в Дубай.

Болат Назарбаев.

У Болата трое детей. Первой у него родилась дочка Гульмира Абишева, которая сейчас, по данным СМИ, является председателем межрайонного административного суда Карасайского района Алматинской области. Вторым ребенком вновь оказалась дочка — Кундуз Назарбаева, которая сейчас развивает парикмахерский бизнес. Зато в третий раз родился сын Нурбол Назарбаев, которому повезло возглавить Prime Capital Holding — ведущую инвестиционную компанию в Казахстане. Кроме того он является вице-президентом Федерации национальных видов спорта Республики Казахстан.

Нурсултан Назарбаев в окружении дочерей. Слева направо: Алия, Дарига, Динара. Фото: elbasy.kz

Внуки лидера нации

У Нурсултана Назарбаева 9 внуков. В 2020 году их было 10, но умер Айсултан Нзаарбаев, сын Дариги. По официальной версии, смерть наступила по естественным причинам в результате кокаиновой зависимости. Перед кончиной внук Елбасы утверждал, что может говорить с богом, намекал на то, что он сын Назарбаева, а не внук. А еще много говорил о заговоре, который угрожает Нурсултану Назарбаеву. По признанию Айсултана, к наркотикам он пристрастился после смерти отца — Рахата Алиева. До этого он пытался построить карьеру футболиста, хотел играть в «Челси», но удалось пробиться только в «Портсмут».

Айсултан Нзаарбаев. Фото: lrt.lt.

Старший сын Дариги Назарбаевой Нурали Алиев является совладельцем фирмы Unit Telecom. Это второй по величине сотовый оператор Казахстана. Forbes оценивает его состояние в 195 миллионов долларов.

Дочка Дариги Венера Алиева регулярно появляется на благотворительных акциях, которые проводит ее мать. Кроме того, она снялась в эпизодической роли в фильме «Байконур» и перепела Бритни Спирс на ретро-фестивале «Алма-Ата – моя первая любовь».

Сын Динары Кулибаевой Алтай с отличием закончил Cass Business School Лондона, о дальнейшей его судьбе неизвестно. У Динары есть еще две дочки, а у Алии Назарбаевой три дочери и сын. Все они несовершеннолетние и в СМИ о них нет информации.

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