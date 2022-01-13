Белорусы побили сразу два рекорда — по продаже и покупке валюты одновременно 4 13.01.2022, 10:38

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Как такое получилось?

В декабре прошлого года белорусы побили сразу два рекорда 2021-го: и по продаже, и покупке валюты. Причем объем продаж стал рекордным за последние 15 лет, пишет InfoBank.

И результат – наибольшая в 2021 году сумма купленной населением иностранной валюты в декабре (1,045 миллиарда долларов), причём – и наличной (601 миллион долларов) и безналичной (444 миллиона долларов).

С другой стороны, новогодние праздники означают значительные траты, а при той инфляции, что есть сейчас, это часто требует дополнительных источников денег, в том числе из «кубышек», в которых у беларусов обычно находится иностранная валюта.

И результат тот же – наибольшая в 2021 году сумма проданной населением иностранной валюты в декабре (1,076 миллиарда долларов). Однако, рекорд – только в наличном секторе (787 миллионов долларов), в то время как безналичной валюты продано чуть меньше (290 миллионов долларов), чем в ноябре – что и подтверждает версию о «кубышке».

По объёму проданной населением иностранной валюты декабрь 2021-го – №1 в истории валютного рынка Беларуси за последние 15 лет (с 207 года). Причём предыдущий рекорд был месяцем раньше, в ноябре.

Рекордные объёмы проданной и купленной валюты, то есть рекордный оборот валютного рынка физических лиц, говорит о том, что у белорусов в распоряжении объём долларов и евро – какого никогда ещё не было, и прежде всего в наличной форме.

Особенно сильным прирост валютных «заначек» у белорусов был в 2020 году на фоне всех тех кризисов, девальваций и выноса огромных сумм денег с валютных вкладов. И теперь часть этих «заначек» выходит на валютный рынок.

И годовой объём проданной иностранной валюты стал исторически рекордным, а купленной – наибольший за 7 лет.

С января по декабрь 2021-го, то есть за календарный 2021 год, населением Беларуси:

продано иностранной валюты – на $10,907 млрд (исторический максимум)

куплено иностранной валюты – на $10,853млрд (максимум – $11,517 млрд).

Полгода как в Беларуси закончилась длительная (19 месяцев) серия беспрерывной чистой покупки иностранной валюты физическими лицами: в июле белорусы продали её больше, чем купили – впервые с ноября 2019-го образовалась чистая продажа валюты населением.

При этом во всех месяцах 2021 года в наличном секторе белорусы больше продавали, чем покупали, а в безналичном, наоборот, больше покупали валюту, чем продавали.

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