Интервенты из ОДКБ начали передавать охраняемые объекты казахстанским силовикам 4 13.01.2022, 10:53

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Будут ли на самом деле выведены оккупационные войска из Казахстана?

Началась передача охраняемых войсками ОДКБ социально значимых объектов правоохранительным органам Казахстана. Об этом заявили журналистам в четверг в Минобороны РФ, передает ТАСС.

"В соответствии с разработанным командованием коллективными силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны", - сказали в военном ведомстве.

Там также отметили, что подразделения начали готовить технику и материальные средства к загрузке в самолеты ВКС России.

Подразделения коллективных сил ОДКБ, выполнившие поставленные задачи, готовятся к возвращению в пункты постоянной дислокации. "Возвращение сил ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной", - отметили в Минобороны РФ.

Отметим, что часть независимых экспертов сомневается в том, что Россия полностью выведет свои оккупационные войска из Казахстана.

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