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Интервенты из ОДКБ начали передавать охраняемые объекты казахстанским силовикам

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  • 13.01.2022, 10:53
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Интервенты из ОДКБ начали передавать охраняемые объекты казахстанским силовикам

Будут ли на самом деле выведены оккупационные войска из Казахстана?

Началась передача охраняемых войсками ОДКБ социально значимых объектов правоохранительным органам Казахстана. Об этом заявили журналистам в четверг в Минобороны РФ, передает ТАСС.

"В соответствии с разработанным командованием коллективными силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны", - сказали в военном ведомстве.

Там также отметили, что подразделения начали готовить технику и материальные средства к загрузке в самолеты ВКС России.

Подразделения коллективных сил ОДКБ, выполнившие поставленные задачи, готовятся к возвращению в пункты постоянной дислокации. "Возвращение сил ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной", - отметили в Минобороны РФ.

Отметим, что часть независимых экспертов сомневается в том, что Россия полностью выведет свои оккупационные войска из Казахстана.

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