В Беларуси рублевая денежная масса подскочила на 18,7% 1 13.01.2022, 11:43

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Печатный станок работает «во всю мощь»?

Статистика о состоянии денежной массы выходит в двух разрезах – на 1-е число месяца и в среднем за период. Данные на 1-е число часто подвержены календарным искажениям, поскольку это оценка на момент времени и на отчетную дату могут выпадать выходные и/или праздничные дни, сообщает сайт banki24.by.

Расчеты по денежной массе в среднем за период во многом убирают эту проблему за счет усреднения остатков денег на рублевых и валютных счетах в течение месяца, квартала, года и т.д. Далее, если не указано иное, мы будем использовать статистику в среднем за декабрь 2021 года и сравнивать эти данные с денежной массой в декабре 2020-го.

Широкая денежная масса в Беларуси имеет рублевую и валютную компоненты. В декабре 2021-го доля рублевой компоненты составила 45,5%. Это значит, что внутри денежной массы страны все еще преобладают иностранные валюты.

Такая структура денежной массы – это специфика Беларуси по сравнению с Россией. В РФ удельный вес российского рубля в денежной массе существенно выше.

По итогам декабря 2021 года рублевая денежная масса выросла к уровню 2020-го на 18,7% (рост за 12 месяцев). Это рекордный показатель прироста за 18 месяцев подряд. В последний раз количество рублей в денежной массе росло быстрее аж в июне 2020 года (+19,8% к июню-2019).

Значительный подъем количества BYN-рублей в обращении вызван низкой базой прошлого года: в декабре-2020 «зайчиковая» компонента денежной массы упала на 1,7% к 2019 году.

Какую динамику стоит ожидать по итогам первого месяца 2022 года?

В январе 2022 года вероятно дальнейшее ускорение темпов роста рублевой денежной массы. Ведь в прошлом году в среднем за январь количество BYN-рублей в обращении сократилось на 1,9% (фактор низкой базы).

Широкая денежная масса в целом показала скромный рост – лишь +6,6% к отметке декабря 2020-го. Напомним, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год широкая денежная масса в среднем за декабрь должна была вырасти к декабрю 2020-го не более чем на 7-10%.

Власти уложились в собственных прогноз по росту широкой денежной массы за счет сокращения ее валютной компоненты. Движение валюты за 2021 год обусловлено оттоком валютных депозитов и курсовыми разницами при пересчете в BYN-эквивалент.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год прирост средней широкой денежной массы в декабре к сопоставимому месяцу в 2021-м прогнозируется на уровне 7-13%. Видимо, чиновники ждут в наступившем году возврат средств предприятий и населения на депозиты.

В среднем в декабре-2021 физлица держали на счетах в системе 8,464 млрд BYN в белорусских рублях и 5,161 млрд USD в эквиваленте в валюте. Однако далеко не все эти деньги можно назвать вкладами в их народном понимании.

Порядка 3,421 млрд BYN и 1,212 млрд USD физлица хранили на так называемых переводных депозитах. В эту категорию входят карт-счета, с которых можно забрать деньги практически в любой момент.

Вклады физлиц в их узком понимании (деньги размещены в банках на определенный срок) были эквивалентны 5,043 млрд BYN и 3,949 млрд USD. Причем, несмотря на высокие ставки, доля рублевых вкладов у населения составила только 33,5%.

Исторический пик суммы валютных вкладов физлиц в пересчете на доллары наблюдался в октябре 2015 года. С того времени остатки на других валютных депозитах населения упали на 3,880 млрд USD. За этот период белорусы забрали из банков около 49,6% валютных вкладов – без малого половину от максимума.

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