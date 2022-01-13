Литовские железные дороги: Расторжение контракта с «Беларуськалием» не означает прекращения транзита удобрений 1 13.01.2022, 12:11

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Фото: Shutterstock

В этой истории есть два нюанса.

Литва расторгнет контракт на перевозку белорусского калия до 1 февраля. Однако отмена не означает прекращения транзита калийных удобрений через Литву, отмечают в Литовских железных дорогах, сообщает litrail.lt.

«Литовские железные дороги» (ЛТГ) уточняют, что в этой истории есть два нюанса.

Во-первых, другие компании, занимающиеся перевозкой грузов, могут обращаться в ее дочернюю компанию LTG Cargo для перевозки белорусских удобрений.

Одно из главных условий — такие компании не значатся в санкционных списках. На самом деле, помимо LTG, калий через Литву может перевозить еще одна компания-перевозчик, использующая инфраструктуру Литовских железных дорог.

Второй нюанс заключается в том, что заявка на перевозку удобрений может исходить не от самого «Беларуськалия», а от другой компании.

— Беларуськалий не единственная компания, которая может заказать перевозку этого груза. В LTG Cargo по-прежнему могут обращаться другие компании, не включенные в санкционные списки, поясняет LTG.

«Литва присоединилась к международным соглашениям, на основании которых действующие или потенциальные клиенты могут подавать заявки на перевозку белорусских удобрений. Это означает, что у LTG Cargo должны быть веские юридические основания для отказа в перевозке такого груза», — говорится в сообщении LTG.

Компания обещает проконсультироваться с литовскими чиновниками о новой ситуации.

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