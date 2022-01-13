Очень много денег: кто из близких Назарбаева разбогател за время его правления 3 13.01.2022, 13:03

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Журналистам известна лишь верхушка айсберга.

11 января во время выступления в нижней палате парламента Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране «благодаря» Нурсултану Назарбаеву появилась прослойка очень богатых людей, и предложил создать специальный фонд, в который такие люди делали бы взносы для помощи простым людям. Критику в адрес Елбасы можно считать не только косвенной — по мнению многих казахстанских журналистов и общественных деятелей, семья самого Назарбаева владеет значительными активами в самой стране и за рубежом. Сайт zerkalo.io, пишет что известно о деньгах близких первого президента Казахстана.

Дарига Назарбаева: трагическая личная жизнь и «Панамский архив»

Начнем с детей Елбасы. Официально у Назарбаева три дочери: Дарига (родилась в 1963), Динара (1967) и Алия (1980). В публичном пространстве больше всего говорят как раз о старшей из сестер — некоторое время Даригу даже называли наиболее вероятным преемником Нурсултана Абишевича на посту президента.

По образованию она — историк, еще в советское время девушка училась на истфаке МГУ и в местном Казахском госуниверситете. Карьеру начала в 1992 году, став заместителем своей матери Сары в детском благотворительном фонде «Бобек» («Малыш»). После этого руководила государственной теле- и радиокорпорацией, создав среди прочего главный официальный канал Казахстана — «Хабар».

Но больше всего старшая дочь Назарбаева известна своей политической карьерой. В 2002 она создала партию «Асар», которая мгновенна стала одной из главных политических сил в стране- уже на первых выборах в мажилис (нижнюю палату парламента) она заняла третье место. Правда, уже в 2006 «Асар» слилась с правящей партией Назарбаева «Нур Отан», а сама Дарига стала в ней зампредседателя — причиной называли семейные проблемы женщины, о которых мы расскажем далее. После этого дочь Елбасы снова занялась бизнесом: в 2007 году она вошла в совет директоров крупного «Нурбанка». Также в это время она возглавляла Фонд первого президента Казахстана, занимаясь на этом посту общественными и благотворительными проектами.

Политическая карьера Дариги возобновилась в 2012-м: тогда она избралась в мажилис от партии «Нур-Отан» и возглавила в парламенте комитет по социально-культурному развитию. Дальнейший карьерный рост был стремительным: в 2014-м — вице-спикер мажилиса и глава правящей фракции, в 2015-м — вице-премьер, в 2017-м — сенатор, в 2019-м — глава сената. Именно взлет Дариги в политике и породил догадки о том, что в ее лице Назарбаев видит своего преемника. Однако в итоге президентский пост достался Токаеву — и именно он в 2020-м году прекратил полномочия Дариги Назарбаевой в качестве депутата сената, после чего она надолго пропала из публичного поля. Сейчас старшая дочь Назарбаева — рядовой депутат мажилиса.

Что же известно об активах старшей дочери первого президента и ее семьи? Официально — немногое, но можно однозначно сказать, что Дарига — далеко не бедный человек. В недавнем материале Lenta.ru ее состояние оценивалось в полмиллиарда долларов, однако конкретики по этом поводу не приводилось. Имя Дариги всплывало в «Панамском архиве»: в соответствии с этими документами, она с 2007 по 2012 год была совладельцем офшорной компании Asterry Holdings LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Появление в архиве фамилии политика, публично заявлявшей, что «надо иметь совесть, надо не жадничать, надо делиться, платить налоги и спать спокойно, как говорит наш президент», вызвало много вопросов, однако сама Назарбаева документ не комментировала.

Еще один известный факт — в 2019 году британские власти арестовали в Лондоне недвижимость, принадлежащую Назарбаевой и семье ее старшего сына Нурали из-за подозрений в преступном происхождении средств. Общая стоимость домов — более 100 миллионов долларов. Недвижимость была оформлена на три офшора: в Панаме, британской Ангилье и на Антильских островах. Впоследствии дочь и внук казахстанского лидера выиграли суд и вернули себе активы, но решили как можно скорее от них избавиться. По информации «Радио Азаттык», Дарига по-прежнему владеет несколькими домами в Лондоне, купленными за 49,8 миллиона долларов.

Немаловажную роль в судьбе Дариги сыграла ее личная жизнь. Еще в 1980-х она вышла замуж за врача Рахата Алиева. Тот вскоре после избрания Назарбаева президентом построил успешную карьеру как дипломат и бизнесмен: занимался импортом медтехники в Казахстан, был гендиректором и президентом нескольких крупных холдингов. Служил в налоговых органах и Комитете национальной безопасности (аналог КГБ), охране президента, возглавлял казахстанский НОК, был послом в ряде стран Европы, замминистра иностранных дел. Однако в 2007-м карьера мужа Дариги разрушилась в результате скандала, известного как «Рахатгейт».

По официальной версии казахстанских властей, Алиев с помощником похитил двух менеджеров того самого «Нурбанка» с целью вымогательства (требовал переоформить на себя их имущество), а затем организовал их убийство (останки нашли через четыре года). Позже зятя Назарбаева обвинили также в организации убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева, его водителя и охранника. Алиева сместили со всех постов (а позднее лишили всех наград и званий) и объявили в розыск — тот скрылся в Австрии, где раньше работал послом. Сам зять Елбасы связывал преследование со своими президентскими амбициями, о которых стало известно Назарбаеву. В эмиграции он объявил об уходе в оппозицию, издал книгу «Крестный тесть», в которой утверждал о присвоении Назарбаевым миллиардов долларов из бюджета. Брак с Даригой был расторгнут по решению суда без участия самого Алиева. Новым мужем Дариги называют бизнесмена Кайрата Шарипбаева — председателя правления «КазТрансГаза», однако официально о их браке ничего неизвестно.

Изначально Австрия отказывалась выдать Алиева в Казахстан из-за «отсутствия гарантий объективного расследования». Но в 2014 году на основании материалов об убийстве топ-менеджеров «Нурбанка» его арестовали. После этого Алиев находился в венской тюрьме, где ожидал суда. Но в феврале 2015-го бывшего зятя Назарбаева нашли повешенным в ванной его камеры. Позднее две австрийские судебно-медицинские экспертизы пришли к выводу о самоубийстве политика, с этими выводами согласились и его адвокаты.

Фамилию Алиева сохранил лишь старший из общих детей Дариги и Рахата — Нурали. Выпускник Стэнфордского университета, он работал президентом АО «Сахарный центр», возглавлял ряд телеканалов, был председателем правления «Нурбанка», возглавлял Банк развития Казахстана (его деятельность на прошедшем заседании критиковал Токаев), председателем совета директоров «Транстелеком» (одного из крупнейших операторов связи страны, Нурали является его мажоритарным акционером). Внук Назарбаева также считается учредителем нескольких инвестиционных и венчурных фондов. Кроме того, Алиев два года работал заместителем акима Астаны. Forbes Казахстан оценивает состояние 37-летнего Нурали почти в 200 миллионов долларов и приписывает ему владение долями в отеле Donatello Hotels and Resorts в Дубае (ОАЭ), Donatello Boutique Hotel в Алматы, нескольких ресторанах в Алматы и Нур-Султане.

Средний сын Дариги Айсултан после развода родителей получил фамилию деда. Бизнес парня не очень интересовал — он мечтал стать футболистом. В 16 лет просил деда устроить его в «Челси», однако в команду Абрамовича его не взяли. Тем не менее, он отыграл сезон за юношескую команду «Портсмута» (взрослая в те годы играла в АПЛ), а после возвращения в Казахстан выступал за несколько клубов первой лиги и юношескую сборную страны. В 2012 году сыграл единственный матч в высшей лиге Казахстана за клуб «Сункар». Когда карьера игрока не удалась, в 26 лет Айсултан стал функционером — вице-президентом федерации футбола Казахстана. В том же году впервые признался, что страдает от наркотической зависимости. Вскоре после этого пропал из публичного поля и нашелся лишь в 2018-м за границей, где общался с деятелями оппозиции в эмиграции. В 2019-м, после ухода Назарбаева с его поста, Айсултан заявил, что является не внуком, а сыном Елбасы. «Моя мать держала деда на крюке из-за того, что я его сын», — написал тогда он. Официальные власти эту информацию не комментировали, а попытавшейся спросить об этом у Дариги журналистке буквально заткнули рот. Айсултан же к тому времени проходил лечение от наркозависимости в Лондоне, где позже запросил политическое убежище. В августе 2020 года 29-летний внук Назарбаева умер, по результатам экспертизы — от кокаиновой зависимости. Интересный факт — тестем Айсултана был известный бизнесмен, приближенный к Назарбаеву, Кайрат Боранбаев, входящий в число 50 богатейших людей Казахстана. Ему принадлежит франшиза ресторанов McDonalds в самом Казахстане, а также в Беларуси и нескольких регионах России.

Младшей дочери Дариги и Рахата Венере после развода тоже вернули фамилию деда. О родившейся в 2000-м году девушке известно немногое: выступала с песней на ретро-фестивале «Алма-Ата, моя первая любовь», принимала участие в других концертах и, будучи 11-летней, сыграла в фильме «Байконур» эпизодическую роль дочери пастуха. В 2018 году вышла замуж за 22-летнего юриста Далена Чайжунусова, представителя династии, владеющей несколькими крупными компаниями в Казахстане. Фотографиями со свадьбы в отеле Ritz-Carlton в Алматы делился, среди прочих, Филипп Киркоров.

Динара Назарбаева: бизнес-империя на двоих с мужем

Больше всего известно о деньгах средней из дочерей Назарбаева — Динары. По данным Forbes, вместе с супругом Тимуром Кулибаевым они делят пятую строчку в списке богатейших бизнесменов страны, имея по 2,9 миллиарда долларов каждый. Динара одновременно — самая богатая женщина Казахстана и первая женщина с состоянием более миллиарда долларов из Центральной Азии, попавшая в список Forbes.

В 1989 году средняя дочь будущего Елбасы закончила Московский театральный институт имени Луначарского, однако в искусстве себя не реализовала. В 1998 году она возглавила Фонд образования Нурсултана Назарбаева, в начале 2000-х — вошла в совет директоров двух крупных университетов. Сын депутата ВС Казахской ССР Кулибаев начинал карьеру в Госплане Казахской ССР, затем возглавлял инвестиционный концерн «Алтын-Алма» (сейчас называется «Алмэкс»), владеющий контрольным пакетом акций крупнейшего в стране «Народного банка Казахстана». Отметим, что рост совместной бизнес-империи начался сразу после их свадьбы в 1990 году (в том же году Нурсултан Назарбаев стал президентом Казахстана). Тимур Кулибаев был вице-президентом национальной нефтегазовой компании «Казахойл» и «КазМунайГаза», президентом транспортировочной компании «КазТрансОйл», в 2005 году создал и возглавил ассоциацию нефтяников Kazenergy, лоббировавшую интересы сектора во власти. Одновременно занимал пост советника Назарбаева. Несколько лет входил в руководство и возглавлял Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» (в этой роли он, в частности, руководил приватизацией госсобственности и был уволен Назарбаевым после забастовки нефтяников в Жанаозене в 2011 году), в 2010 году стал председателем президиума национальной экономической палаты «Атамекен», затем руководил национальной палатой предпринимателей Казахстана, а в 2013-м вошел в совет директоров российского «Газпрома».

Что же сейчас входит в империю супругов? Во-первых, через ту самую группу «Алмэкс» они на паритетных началах владеют Народным банком Казахстана. Динара — единственный учредитель Фонда образования Нурсултана Назарбаева, в который входят IT-университет Астаны, IT-компания, разрабатывающая ПО для образования, и частный медицинский центр. Через застройщика Mercury Properties (крупнейший инвестиционный холдинг в сегменте коммерческой недвижимости Казахстана) Динара владеет долями в ряде торговых, развлекательных и бизнес-центров Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актау, Актобе, Атырау и Дубая.

Тимуру Кулибаеву, кроме уже названного «Алмэкс», принадлежит огромная инвестиционная компания «Кипрос», которая управляет крупной сетью автозаправок, сетью магазинов и бутиков класса «премиум», IT-компанией iQ-Solutions и все той же Mercury Properties. Кулибаев также владеет группой компаний «Қамқор», занимающейся сервисом и менеджментом в сфере железнодорожного транспорта. Еще Кулибаеву принадлежат активы, связанные с производством и реализацией автомобильного топлива, скачок цен на которое стал поводом для начала протестов в западных районах страны. Через сингапурский холдинг Steppe Capital он владеет британской Nostrum Oil & Gas, контролирующей нефтедобытчика и производителя сжиженного углеводородного газа «Жаикмунай».

Все, что названо выше — лишь видимая часть айсберга. По утверждениям журналистов-расследователей, теневая часть империи Кулибаевых может быть еще масштабнее. Например, в 2020 году СМИ сообщили о сделке по продаже алматинского аэропорта (того самого, который недавно атаковали протестующие) турецкому холдингу. Медиа писали, что 100 процентов акций самого крупного аэропорта Казахстана через зарегистрированный в Нидерландах офшор и сингапурскую компанию на тот момент принадлежали Кулибаеву. В 2020 году Financial Times писала, что бизнесмен получил по меньшей мере десятки миллионов долларов на схемах, связанных со строительством газопровода из Центральной Азии в Китай. Евразийский трубопроводный консорциум Александра Карманова, поставлявший трубы для проекта, якобы передавал Кулибаеву 70% прибыли от перепродажи стали для этих труб российским предприятиям.

Неудивительно, что у пары хватает недвижимости по всему миру. Так, Динара известна как владелица нескольких объектов роскошной недвижимости в Швейцарии. В 2019 году она приобрела построенный в 17-м веке замок Бельрив, который считается историческим объектом национального значения. В собственности Кулибаевой также имеется еще одна резиденция за 75 миллионов долларов в Женеве. С этой трехуровневой виллы с лестницей в форме бабочки и 25-метровым бассейном открывается живописный вид на Женевское озеро. После покупки в 2009 году Динара объяснила, что особняк необходим ей для проведения официальных приемов.

Покупка Тимуром Кулибаевым дворца в Великобритании, когда-то принадлежавшего принцу Эндрю (сыну королевы Великобритании Елизаветы II), и последующая реновация объекта привлекли внимание британских газет. Бизнесмен также связан с имеющей историческое значение виллой в Лугано на юге Швейцарии и полуразрушенным курортным объектом на вершине холма с видом на чешский курортный город Карловы Вары.

Что касается детей пары, то некоторые данные есть лишь по старшему из них — Алтаю, родившемуся в 1990 году. В 2012 году он закончил одну из бизнес-школ Лондонского университета, входящую в топ-10 финансовых вузов мира. Чем занят сейчас, неизвестно. О сестрах Алтая — Денизе (2004 года рождения) и Алише (2010) известно, что они посещали одну из школ Женевы.

Алия Назарбаева: неудачный «династический» брак и деньги из мусора

А вот, казалось бы, многообещающая семейная жизнь младшей дочери Назарбаева сразу не заладилась. В 1998 году 18-летняя Алия вышла замуж за Айдара Акаева — сына президента Кыргызстана Аскара Акаева. Брак распался уже в 2001 году, и именно с этим фактом связывают некоторое охлаждение в отношениях между странами. Уже в 2002 году Алия снова вышла замуж — за бизнесмена Данияра Хасенова, но также развелась. С 2015-го замужем третий раз, ее супруг — гендиректор уже упоминавшейся «КазТрансОйл» и президент федерации баскетбола Димаш Досанов.

Алия возглавляла или возглавляет множество благотворительных фондов и организаций. Она — генеральный продюсер национального детского песенного конкурса, председатель совета молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». Вместе с итальянским ювелирным домом Damiani запустила линию украшений. Пробовала себя дочь Назарбаева и в искусстве — в 2018 году получила госпремию Казахстана за работу продюсером при создании фильма «Дорога к матери». Кроме того, работала консультантом Администрации президента, генеральным директором ТОО «Caspian Industries Ltd» (производство минеральной питьевой воды), председателем совета директоров застройщика «Элитстрой», была учредителем крупного велнесс-центра.

Но больше всего Алия известна своей деятельностью в экологической тематике. Кроме руководства множеством профильных ассоциаций и проведения мероприятий, она, вероятно, неплохо зарабатывала на утилизации отходов. Как казахстанские, так и авторитетные российские СМИ утверждают, что младшая дочь Назарбаева — первый учредитель компании «Оператор РОП», которая с 2015 года администрирует утилизационный сбор (за реализуемые в стране автомобили, автокомпоненты и товары в упаковке) и распоряжается полученными средствами. На начало 2020 года компания, которая не публикует отчетность, получила 220 млрд тенге сборов (около $ 500 млн). Однако после критики Токаева, бизнес, вероятно, придется закрыть — президент Казахстана поручил передать администрирование утильсбором государству, отметив, что к компании было «множество вопросов».

Возможно, критика властей и пошатнувшиеся позиции отца заставили Алию подумать о переезде и диверсификации бизнеса. На прошлой неделе британская газета The Telegraph писала, что дочь Назарбаева купила в Лондоне дом стоимостью более $ 10 млн. Всего же, по данным издания, которое ссылается на материалы судебного разбирательства Алии Назарбаевой с ее финансовыми консультантами, младшая дочь Елбасы вывела из страны в офшорные юрисдикции более $ 300 млн, которые получила после продажи долей в неназванных казахстанских компаниях. На эти деньги были куплены самолет Challenger Bombardier стоимостью около $ 25 млн, а также контрольный пакет в швейцарском банке CBH.

Болат Назарбаев и дети погибшего брата

На фоне дочерей Назарбаева, повзрослевших уже во время президентства Елбасы, показательно выглядит история его младшего брата Болата, позиционирующего себя как мецената. После службы в армии он устроился работать механиком в один из совхозов, где за 17 лет дослужился до должности замдиректора (правда, карьерный рост легко связать с продвижением по партийным должностям его брата Нурсултана). Затем был заместителем директора хлебозавода. Но настоящий рывок в карьере Болата произошел после избрания Нурсултана президентом.

Как утверждает официальная биография, в 1989 году Болат «обладая, по его мнению, достаточным объемом знаний и опыта, принимает решение попробовать себя в сфере бизнеса». Брат Елбасы занимался продажей шкур животных, а уже в 1992 году вошел в аграрный бизнес. В 1997-м бывший директор совхоза основал консалтинговую компанию «BN Invest». Также его называли одним из собственников Bank RBK. Что касается меценатства, то Болат Назарбаев основал сразу несколько фондов, которые заявляют, что помогают ветеранам ВОВ, многодетным и малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью, творческим объединениям и врачам. Однако известно, что и о себе родной брат Елбасы не забывает.

Ему принадлежит имущество в одном из самых престижных районов Канн. За 34 миллионов долларов младший брат Нурсултана Назарбаева купил четырехуровневое здание с колоннами, открытым бассейном, четырьмя гостиными, семью спальнями с гардеробными, тремя кухнями, двумя комнатами отдыха и двумя винными погребами. Резиденцию La Tropicale построили в конце XIX века на южном склоне холма с видом на Средиземное море. Это поместье всплыло в судебном споре во время развода Болата и его бывшей жены Майры Курмангалиевой. Кроме того, в ходе разбирательства стало известно, что пасынок Болата Данияр Кесикбаев приобрел шикарные апартаменты во Флориде. Квартира с тремя спальнями, пятью ванными комнатами и панорамным балконом с красивым видом на Атлантический океан обошлось ему в 3,4 миллиона долларов. В расследовании также фигурировала премиальная недвижимость на Манхэттене и драгоценности на сумму более 50 миллионов долларов. В итоге Кесикбаев передал всю собственность отчиму. Еще одним спорным объектом стал особняк в Нью-Джерси стоимостью 20 миллионов долларов. Также СМИ утверждали, что Болат владел апартаментами в Plaza Hotel в Нью-Йорке, купленными за 20,2 миллиона долларов.

Трагичнее сложилась судьба третьего из братьев Назарбаевых — среднего по возрасту Сатыбалды. Он работал в совхозе шофером и в 1982 году погиб в автоаварии. У мужчины осталось два сына, и без опеки старший брат племянников не бросил.

Старший из них — Кайрат Сатыбалды — в 2018 году входил в рейтинг 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes, а его состояние оценивалось в 163 миллиона долларов. Среди активов — доля акций в крупном банке Kaspi Bank и операторе связи «Казахтелеком», сеть автодилера «Аллюр» и другие. Некоторые аналитики утверждают, что Кайрат Сатыбалды и Болат Назарбаев вместе с другими влиятельными бизнесменами формируют крупный экономический клан, контролирующий огромный сектор казахстанского бизнеса. Также считается, что под их крылом во власти сформировалась целая исламская группа — исламский джамаат. Все его ключевые члены объединены в том числе и совместным посещением пятничной молитвы, которая называется джума-намаз. Сразу после недавних беспорядков поползли слухи, что Кайрат был арестован в Дубае по подозрению в причастности к заговору против действующих властей, однако они не подтвердились.

Младший племянник Нурсултана Назарбаева — Самат Абиш (взял фамилию по имени деда) — как бизнесмен неизвестен, однако он тоже не остался без важной роли в государстве. Еще в 2000-е он окончил академию Комитета национальной безопасности Казахстана, после чего работал в министерстве юстиции. В 2013-м стал заместителем председателя КНБ, а в 2015-м — первым зампредом. В разгар протестов появилась информация об увольнении Токаевым Абиша вместе с председателем комитета Каримом Масимовым и последовавшем аресте племянника Назарбаева, однако КНБ опровергло эту информацию, назвав ее провокацией.

Асель Курманбаева и любовь к балету

Последняя героиня этого материала официально ни в каком родстве с Назарбаевым не состоит, однако, по мнению некоторых, имеет к Елбасы самое непосредственное отношение. По официальной версии, Нурсултан Назарбаев уже 60 лет счастлив в браке с супругой Сарой. Однако злые языки утверждают, что недовольный рождением трех дочерей президент не оставлял попытки завести сыновей. И, возможно, это удалось даже дважды — с победительницей конкурса красоты «Мисс Казахстан-1999» Асель Курманбаевой (в нем она принимала участие под фамилией Исабаева). По версии «Радио Азаттык», отцом Курманбаевой является Тлектес Исабайулы Есполов, который руководит Алматинским аграрным университетом, матерью — Гульбану Курманбаева.

Серьезных доказательств связи Назарбаева и Курманбаевой нет — лишь косвенные. О близких отношениях сообщал упомянутый выше Рахат Алиев, а саму Курманбаеву после долгого отсутствия в публичном пространстве в 2018 году заметили среди слушателей «послания» Назарбаева — она сидела в одном зале вместе с чиновниками. Самого Елбасы в 2012-м году заметили на матче хоккейного «Барыса» в ложе с неизвестным ребенком шести-семи лет. Похожий мальчик в 2010-м году фигурировал на снимках в разделе «Без галстука» на официальном сайте Назарбаева. Его называют одним из двух внебрачных сыновей политика, рожденных в 2005 и 2008 году. В 2014 году в сеть попали снимки паспортов Курманбаевой и, как утверждается, ее детей. В графе «фамилия» у старшего из сыновей по имени Тауман указано «Нурсултанулы», у младшего Байкена — «Нурсултан» (по казахской традиции эти фамилии тождественны, «улы» означает «сын» — правда, обычно такие фамилии образуются от имени деда по отцовской линии, но не от имени отца).

То, что Курманбаева не просто модель, подтверждает и факт ее фигурирования в так называемом «Архиве Пандоры», опубликованном в конце прошлого года консорциумом журналистов-расследователей. Утверждается, что женщина заработала круглую сумму на секретной офшорной сделке, к которой причастны приближенные к Назарбаеву олигархи. Опираясь на просочившиеся документы, журналисты отмечают, что у Курманбаевой была тайная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Никакой активности в ней не наблюдалось — и тем не менее фирму удалось продать за 30 миллионов долларов. Покупателями стали олигархи Владимир Ни и Владимир Ким, верные соратники Назарбаева.

Также известно, что Курманбаева является художественным руководителем в двух государственных танцевальных институтах в Казахстане и владеет несколькими фирмами и фондами в области балета и национального танца. Так, она указана в качестве арт-менеджера государственного театра «Астана Балет». Это учреждение расследователи приводят в подтверждение ее связи с Назарбаевым. Театр основан в 2012 году по инициативе Назарбаева. Курманбаева была первым учредителем компании, которая создала «Астана Балет».

В «Архиве Пандоры» рассказывается о других бизнес-связях Курманбаевой. «Странно, но фонд Назарбаева имел дело с Курманбаевой и совсем в другом проекте. На два месяца в 2013 году он стал владельцем компании „Астау“, которую Курманбаева создала в 2006 году. Потом она снова стала ее владелицей. Компания владеет и управляет банкетным залом, спа и салоном красоты в центре Нур-Султана», — говорится в расследовании. Сейчас этой компанией руководит Гульбану Курманбаева — напомним, ее называют матерью «Мисс Казахстан». Асель Курманбаева является также учредителем Фонда развития балета и национального танца. В прошлом году она открыла Фонд поддержки и развития художественной гимнастики. В Алматы, в престижной верхней части города, сейчас строится огромный театр — говорят, что работать в нем будет как раз Курманбаева. Заказчиком объекта является фонд «Демеу», единственный учредитель которого — Назарбаев.

На просьбу журналистов прокомментировать сделку по продаже фирмы за 30 миллионов Курманбаева и Назарбаев ответа не дали.

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