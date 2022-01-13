Беларусь и Россия вступили в 2022 год с высокой инфляцией 13.01.2022, 13:53

Статорганы обеих стран сообщили о росте потребительских цен.

Инфляционная картина вряд ли обрадует простых белорусов и россиян, сообщает banki24.by.

В Беларуси и России инфляция остается довольно существенной, если сравнивать ее темпы с предыдущими периодами. Так, Росстат сообщил, что по предварительным данным рост потребительских цен по РФ в декабре 2021-го составил 8,39% к уровню декабря 2020-го.

Декабрьский показатель в России очень близок к максимуму инфляции за 70 месяцев, который отмечался в этой стране в ноябре 2021-го, – 8,4%. В последний раз цены в РФ росли быстрее аж в январе 2016 года (+9,8% за 12 месяцев).

Сравните: в декабре 2020 года потребительская инфляция в России к уровню 2019 года составила 4,91%. Налицо бурное ускорение роста цен в потребительском секторе.

В рамках борьбы с инфляцией российский Центробанк в 2021 году неоднократно повышал ключевую ставку. Самое свежее по дате повышение состоялось в декабре – до 8,5% годовых.

В 2022 году цикл роста процентных ставок ЦБ РФ продолжится. Российские аналитики прогнозируют повышение ключевой ставки до 9% годовых уже на заседании Банка России 11 февраля.

В Беларуси инфляция по итогам 12 месяцев составила 9,97% (по оценке Белстата). При этом согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год планировалось удержать рост цен не выше 5%.

Белорусы, как и россияне, больше всего страдают от высокой продуктовой инфляции. Рост цен на продовольственные товары в РБ достиг 11,4% за 12 месяцев, а в РФ составил 10,6%.

Известно, что именно продтовары занимают главное место в потребительской корзине в РБ и РФ. Поэтому повышение цен на эту группу товаров выглядит наиболее болезненным для населения обоих государств.

Базовая инфляция в Беларуси за 12 месяцев 2021-го составила 9,83%. В декабре 2020-го этот показатель был равен 7,08%.

Справочно: базовая инфляция – это изменение цен и тарифов на товары и услуги без учета регулируемых государством позиций и без учета сезонно волатильных цен (как правило, это плодоовощная продукция).

Последний раз ставка рефинансирования в Беларуси менялась 21 июля 2021 года – она была повышена до 9,25% годовых. Таким образом, реальное значение ставки с поправкой на инфляцию в РБ остается отрицательным.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год средняя ставка рефинансирования в Беларуси составит 9-10% годовых. При этом власти хотят сократить потребительскую инфляцию к концу 2022-го до 6% в годовом выражении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».