Офицера спецслужб диктатора приговорили в Германии к пожизненному заключению 13.01.2022, 14:26

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Этот приговор - часть первого в истории процесса по делам о преступлениях, совершенных режимом Башара Асада.

Суд немецкого города Кобленц приговорил бывшего офицера спецслужб Башара Асада к пожизненному заключению без права на прошение о помиловании. Он признан виновным в совершении преступлений против человечности - массовых убийств и пыток представителей сирийской оппозиции и их семей, сообщает ВВС.

Этот приговор - часть первого в истории процесса по делам о преступлениях, совершенных режимом Башара Асада. Слушания начались в минувший четверг.

Осужденный - 58-летний Анвар Раслан. По версии прокуратуры, в 2011 году, когда Сирию охватила волна антиправительственных протестов, он был полковником сирийской разведки и руководил пытками заключенных в дамасской тюрьме Аль-Хатиб, печально известной в народе под названием "Ад на Земле".

За первые два года "Арабской весны" по его приказу были изнасилованы, замучены и убиты по меньшей мере четыре тысячи человек, выступавших против правительства Башара Асада.

Вместе с Расланом на скамье подсудимых оказался его бывший подчиненный, 43-летний Ияд А. Вердикт по его делу будет вынесен позднее.

В прошлом году в рамках этого же процесса немецкий суд приговорил к 4,5 годам заключения Эяда-аль-Гариба, обвиненного в причастности к арестам оппозиционеров.

Все эти люди оказались перед немецким правосудием, приехав в Германию в качестве беженцев и подав зпросы на политическое убежище. В 2018-19 годах они были арестованы.

По законам Германии, дела о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде попадают под универсальную юрисдикцию и могут рассматриваться немецким судом, даже если совершены за пределами страны.

По сути, своим вердиктом уголовный суд Кобленца признал режим Башара Асада виновным в совершении преступлений против собственных граждан.

Бывшие заключенные тюрьмы Аль-Хатиб, свидетельствовавшие на процессе, а также родственники жертв деяний Анвара Раслана приветствовали пожизненный приговор.

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