«Радио Азаттык»: Администрация Токаева начала кампанию против Назарбаева и его приближенных 7 13.01.2022, 14:46

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фото: reuters

Кто станет ближайшей мишенью?

Баталии в коридорах государственной власти утихли, и, судя по всему, президент Касым-Жомарт Токаев одержал верх над предшественником Нурсултаном Назарбаевым. Похоже, бывший президент и члены его семьи могут стать следующими мишенями в борьбе за власть в Казахстане, сообщает «Радио Азаттык».

Ситуация в Казахстане нормализуется после бурных событий, развернувшихся в начале года, когда протесты, поначалу мирные, использовали в своих целях агрессивно настроенные группы, которые устроили бойню в Алматы и других регионах страны.

Кроме того, на фоне беспорядков стало очевидно, что в правительстве идет борьба за власть между нынешним президентом Касым-Жомартом Токаевым и сторонниками его всё еще влиятельного предшественника Нурсултана Назарбаева.

Похоже, что массовые беспорядки прекращаются, и, по-видимому, членов семьи первого президента Назарбаева и его близких соратников ждет безрадостное будущее.

Если и были какие-то сомнения в том, кто одержал победу, Токаев положил им конец 11 января на заседании парламента, когда распорядился прекратить сбор утилизационных платежей частной компанией, которую связывают с младшей дочерью Назарбаева Алией.

«У предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает деятельность компании, которая называется "Оператор РОП"», — заявил Токаев.

Компания «Оператор РОП», основанная в 2015 году, собирала утилизационный сбор, взимаемый при регистрации автотранспорта, и распоряжалась этими средствами. Она также участвовала в проектах по утилизации бытовых отходов.

На заседании правительства 12 января министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев сообщил, что с 2016 года компания заработала около 692 миллиардов тенге (почти 1,6 миллиарда долларов США).

На сайте компании опубликована большая фотография президента Назарбаева и настоятельная рекомендация акимам принимать меры «по современной утилизации и переработке твердых бытовых отходов с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса».

Заявления Токаева, сделанные 11 января, впервые ясно дали понять, что несметному богатству и активам членов семьи Назарбаева может что-то грозить.

5 января Токаев объявил, что он сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности. Многие расценили этот шаг как признак того, что судьба 81-летнего лидера, известного как «елбасы», или «лидер нации», может измениться к худшему.

Эта ключевая должность помогала Назарбаеву сохранить значительную часть своего влияния после того, как он официально сложил президентские полномочия в марте 2019 года и передал их Токаеву.

Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил 9 января, что Назарбаев добровольно покинул пост председателя Совета безопасности. Никто другой в правительстве Казахстана не подтвердил заявление Укибая.

На фоне спекуляций относительно местонахождения «елбасы» — он не появлялся на публике с 28 декабря — Укибай заявил 8 января о том, что Назарбаев находится в столице.

В своем выступлении 11 января Токаев добавил, что, «благодаря первому президенту "елбасы", в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам».

Токаев объявил о создании специального социального фонда «для народа Казахстана» и сказал, что крупный бизнес будет делать «значительные и регулярные отчисления». Он отметил, что правительству «предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд».

Токаев добавил: «Считаю, что пришло время отдать должное народу и помогать ему на системной и регулярной основе».

Президент не назвал конкретных имен, но в этом и не было необходимости.

Такие люди, как глава «Казахмыса» Владимир Ким или банкир Булат Утемуратов, имеющие тесные связи с бывшим президентом, известны тем, что за почти 30-летнее правление Назарбаева заработали миллиарды долларов.

И все в Казахстане знают, что члены семьи Назарбаева стали баснословно богатыми, о чем подробно говорится в материале Азаттыка, опубликованном в декабре 2020 года.

Средняя дочь Назарбаева, Динара, и ее муж Тимур Кулибаев регулярно входят в число богатейших людей Казахстана, они включены в список миллиардеров Forbes.

До недавней вспышки насилия казалось, что в большинстве случаев упоминания Казахстана в западных СМИ были связаны с особняками, виллами и даже замками членов семьи Назарбаева в Европе, США или Дубае или с огромными яхтами и частными самолетами, которые они приобрели.

Где сегодня находятся большинство членов семьи Назарбаевых, на данный момент остается неясным.

Помощник Дариги Назарбаевой, старшей дочери Назарбаева и депутата парламента, сообщила 12 января, что она заболела коронавирусом и всё еще находится в Алматы, поэтому пропустила заседания парламента.

12 января на кыргызском сайте «24.kg» появилась информация о том, что скандально известный брат Назарбаева, Болат, въехал на территорию Кыргызстана на автомобиле рано утром 6 января и позже в тот же день сел на самолет из Бишкека в Дубай.

Расследовательская группа Bellingcat отследила «частный самолет Bombardier Challenger 604, вылетевший из Алматы в Женеву» 4 января, через два дня после начала протестов.

По заявлениям Bellingcat, «в истории полетов самолета — перелеты в Россию, на Мальдивы, в Дубай и страны Европы».

Кроме того, по сообщениям Bellingcat, «5 января с 10:00 до 11:00 по времени UTC самолет Bombardier Global 6000 без регистрационного номера или других деталей заметили летевшим по направлению от Алматы». «…Мы выяснили, что он сел в аэропорту Фарнборо неподалеку от Лондона, где часто садятся частные самолеты, прилетая в Великобританию», — пишет Bellingcat.

Также 5 января в бишкекском аэропорту Манас на короткое время приземлились два казахстанских самолета, один из которых прибыл из Дубая, а другой — из Северной Македонии. Самолеты приземлились для прохождения технического обслуживания и дозаправки, после чего продолжили свой маршрут.

Большой поток частных самолетов, прилетавших в Казахстан и улетавших из страны в дни беспорядков, наталкивает многих на мысль, что члены семьи Назарбаева покинули страну.

Токаев не заявлял открыто, что власти преследуют Назарбаевых, и, учитывая, что Токаев работал в правительстве Казахстана на «елбасы» с первых дней независимости, ему придется проявлять осторожность в борьбе с семьей человека, которому он так долго служил.

Однако Токаев может получить широкую общественную поддержку за лишение членов семьи Назарбаева их незаконно нажитых доходов, и Токаеву понадобится эта поддержка, когда он, наконец, выйдет из тени своего предшественника и сформирует собственное правительство.

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