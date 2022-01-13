Сирийка отказалась подавать в Польше заявление на убежище, так как хотела в Германию 15 13.01.2022, 17:51

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Она решила вернуться в Беларусь.

28-летняя гражданка Сирии, задержанная 11 января польскими пограничниками в Михалове, вчера категорически отказался ходатайствовать о международной защите в Польше. Она сказала, что хочет вернуться в Беларусь. Женщиной заинтересовались активисты и офис Защитника прав человека, сообщает пресс-служба пограничного ведомства Польши. После информации пограничников о том, что женщина не желает обращаться за международной защитой, представители Защитника прав человека направили адвоката, в присутствии которого женщина отказалась повторно подавать заявление. Она потребовала выдачи ей решения о выезде с территории Республики Польша и разрешения вернуться в Беларусь. Вчера она получила такое решение и была доставлена на границу.

В польских СМИ появилась информация о том, что у иностранки слабое здоровье. Во вторник после задержания женщина несколько часов находилась в больнице, где ее обследовали. Врачи решили, что со здоровьем у нее все в порядке и нет необходимости оставлять ее в больнице. Расходы на анализы и медицинское обслуживание, которые будут покрыты пограничной службой, составляют около 1000 злотых.

Иностранка сделала письменное заявление, что с ней все в порядке, что она не имеет к этому никакого отношения и что она не желает подавать заявление о предоставлении международной защиты в Польше. Она написала, что собиралась попасть в Германию нелегально через Польшу, но сейчас хочет вернуться в Беларусь.

Все мероприятия проводились с участием переводчика.

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