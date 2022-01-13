Еще один белорусский судья уволился по собственному желанию 4 13.01.2022, 18:17

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Павел Жечко

Что о нем известно?

Стало известно еще об одном судье, который ушел с должности по собственному желанию. Это судья Минского района Павел Жечко. Его имя присутствует в недавнем указе об освобождении и назначении судей. Уход судьи по собственному желанию — экстраординарное и весьма редкое явление в белорусской системе правосудия, сообщает «Наша Нива».

Похоже, что Павел Жечко, как и Дмитрий Цыкал, не сошелся характерами с существующей системой, поскольку характеристику на него дают позитивную.

«Жечко — одногруппник политологов Андрея Егорова и Андрея Казакевича, у них в группе также был драматург Андрей Курейчик, — говорят нам его знакомые. — Все они учились на юрфаке БГУ.

А в те страшные месяцы 2020-го и потом он отдавал большое количество дел по 23.34 на доработку, а если не мог — присуждал штрафы».

Действительно, согласно сервису мониторинга судебных решений «Зубр», за Жечко в 2020-м не зафиксировано приговоров к арестам на сутки. Он присуждал штрафы: от 2 до 30 базовых величин.

«Наша Нива» дозвонилась экс-судье, но тот не стал комментировать причины, по которым подал заявление на увольнение.

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