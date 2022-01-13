В Беловежской пуще 21 зубр провалился под лед 5 13.01.2022, 18:41

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Часть из них погибла.

В Беловежской пуще, возле деревни Большие Масушины Свислочского района, 21 зубр провалился под лед на пруду на реке Медянка (Новодворское озеро).

По предварительной информации Министерства природы, зубры были в стаде численностью не менее 100 особей. Часть из них погибла при пересечении реки. На другом берегу реки был найден погибший зубр 10-11 месяцев. Он был загрызен хищниками.

13 января всех погибших животных извлекли из-подо льда. На месте происшествия работает комиссия.

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