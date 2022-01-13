В Чечне проходят рейды полиции в поисках символики Ичкерии 13.01.2022, 19:38

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Символику с волком ищут даже у школьников.

Жители Чечни сообщают о рейдах силовиков, которые ищут на одежде и личных вещах символику волка. Силуэт животного был гербом и изображался на флаге Чеченской республики Ичкерии. О рейдах сообщает редакция «Кавказ.Реалии».

По данным оппозиционного движения 1ADAT, рейды проходят на всей территории республики. Источник «Кавказ.Реалии» сообщает, что символику с волком ищут также у школьников. Учителей просят предупредить родителей и детей о недопустимости такой одежды и пугают привлечением к ответственности.

Изображение волка не входит в список экстремистских материалов Минюста РФ, нет в нем и официальной символики чеченских сепаратистов.

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