В Чечне проходят рейды полиции в поисках символики Ичкерии
- 13.01.2022, 19:38
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Символику с волком ищут даже у школьников.
Жители Чечни сообщают о рейдах силовиков, которые ищут на одежде и личных вещах символику волка. Силуэт животного был гербом и изображался на флаге Чеченской республики Ичкерии. О рейдах сообщает редакция «Кавказ.Реалии».
По данным оппозиционного движения 1ADAT, рейды проходят на всей территории республики. Источник «Кавказ.Реалии» сообщает, что символику с волком ищут также у школьников. Учителей просят предупредить родителей и детей о недопустимости такой одежды и пугают привлечением к ответственности.
Изображение волка не входит в список экстремистских материалов Минюста РФ, нет в нем и официальной символики чеченских сепаратистов.