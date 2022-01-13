Памятник Минину и Пожарскому демонтировали на Красной площади в Москве

Памятник Минину и Пожарскому демонтировали на Красной площади в Москве6
- 13.01.2022, 20:19
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Скульптурную группу сняли с постамента с помощью кран-балки.
Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади демонтировали для реставрации, следует из сообщения Исторического музея.
Скульптурную группу сняли с постамента с помощью кран-балки днем 13 января. Памятник успешно перенесли на реставрационно-монтажный стол, реставраторы начинают детальное обследование скульптуры и сами работы.
Реставраторы удалят технологический каркас памятника и остатки формовочной смеси через специальные отверстия. Они восстановят внутреннюю и внешнюю поверхность барельефа на пьедестале, а также заменят каркас плинта (нижней части пьедестала).
Проект реставрации стоимостью 55 млн росс. руб. ранее одобрило Министерство культуры. Работы планируют закончить к ноябрю 2022 года.