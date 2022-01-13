Президент Узбекистана ответил Лукашенко 5 13.01.2022, 21:01

13,416

Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев назвал предупреждение белорусского диктатора о беспорядках необоснованным.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прокомментировал заявление Александра Лукашенко об уроках для Узбекистана.

Напомним, 10 января на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ Лукашенко заявил о возможных массовых беспорядках в Узбекистане и призвал страну извлечь урок из событий в Казахстане. «Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, а это уже видите там на месте, их взгляды уже брошены и на Узбекистан», – сказал он.

Сегодня на заседании Совета безопасности Узбекистана Мирзиёев назвал такое заявление необоснованным.

«На днях со стороны руководителей некоторых государств были сделаны необоснованные заявления о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий. Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности», – цитирует узбекского президента его пресс-секретарь Шерзод Асадов. Мирзиёев добавил, что у Узбекистана есть необходимый потенциал для адекватного реагирование на любые угрозы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».