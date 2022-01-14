Мнение: Спецслужбы Казахстана готовили переворот 14.01.2022, 9:28

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Заговор готовился под руководством бывшего президента Нурсултана Назарбаева?

Власти Казахстана обвинили уже бывшее руководство Комитета национальной безопасности в заговоре против действующего президента Токаева. Бывший вице-премьер Казахстана Балташ Турсумбаев уверен – заговор готовился под руководством бывшего президента Нурсултана Назарбаева. О специальной роли спецслужб в последних событиях говорится в материале «Белсата».

Всесильные спецслужбы – без них обходится редкий тиран. Впрочем, при определенных обстоятельствах они начинают играть в собственную политическую игру. Зловещий Лаврентий Берия потерпел поражение в схватке под кремлевским ковром. Соратники вынесли его труп на поверхность почти сразу же после смерти Сталина. Юрий Андропов – многолетний шеф советского КГБ – за короткий период партийного-государственного командования организовал облавы на прогульщиков, начал чистку руководства и поручил Михаилу Горбачеву заняться анализом экономических проблем СССР. Трудно забыть и о полковнике Путине.

Кадры с захватом арсенала казахстанского Комитета Национальной Безопасности облетели весь мир. Удивление вызывает легкость, с которой нападавшим удалось проникнуть в супер охраняемое здание и супер закрытое помещение. КНБ Казахстана – это прямой наследник советского КГБ. В современном Казахстане это ведомство занимается, например, разведкой, контрразведкой, охраной границ, борьбой с терроризмом.

«Для таких ведомств неподготовленность в такой ситуации равносильна предательству. Невозможно выстраивать службы безопасности длительное время, тратить на них достаточно серьезные ресурсы и сталкиваться с ситуацией, когда они не способны выполнять возложенные на них функции», – утверждает Рустам Бурнашев из Казахстанско-немецкого университета.

Уже при новом руководстве КНБ последние события теперь называют попыткой захвата власти – утверждается, что в перевороте участвовал близкий к экс-президенту Назарбаеву глава комитета Карим Масимов, который за свою карьеру успел дважды побывать в кресле премьер-министра. В черном списке также командир спецназа КНБ Ануар Садыкулов – бывший начальник охраны Назарбаева, и замглавы комитета Даулет Ергожин – бывший президент поручил ему руководить налогами и финансами.

«Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего Председателя КНБ Масимова К.К. В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий», – сообщается в пресс-службе КНБ Казахстана.

При этом обвинения не коснулись Самата Абиша – еще одного заместителя главы комитета и племянника Назарбаева. В момент противостояния появлялась информация о его задержании, однако потом она была опровергнута. Его фотографию по-прежнему можно найти на сайте КНБ.

«Принятое Назарбаевым решение назначить Токаева президентом, на мой взгляд, вызвало неудовлетворение всего клана Назарбаева. Хотя открытых высказываний и действий клан не предпринимал», – говорит Альнур Мусаев, глава КНБ Казахстана с 1997 по 2001 годы.

Из скупых официальных сообщений трудно сделать вывод о целях и масштабах заговора, если он вообще имел место. Одно уже понятно – наверняка Казахстан ждут политические перемены.

«В настоящей ситуации любой может оказаться по тем или иным политическим мотивам назначенным стрелочником», – считает Рустам Бурнашев.

«Не то что они хотели захватить власть, чтобы кто-то из них стал президентом. Но простой саботаж и недовольство привели к неуправляемости в государства, к неуправляемости комитета национальной безопасности», – говорит Альнур Мусаев.

«Никакие протесты инспирировать заговором невозможно. Это естественный процесс. Социальный, социально-политический. Другой вопрос, кто этим процессом пользуется», – добавляет Павел Лузин, аналитик журнала Riddle.

После волнений в казахстанских городах в спецслужбы начались не только аресты, но и таинственные смерти. В столице Казахстана был найден мертвым полковник КНБ Азамат Ибраев. Он возглавлял техническую службу Комитета, а ранее руководил департаментом собственной безопасности ведомства.

В городе Тараз на юге Казахстана найден мертвым начальник департамента полиции генерал Жанат Сулейменов. Основная версия, о которой говорят власти – силовики совершили самоубийство.

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