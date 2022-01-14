КНБ: Племянник Назарбаева Абиш находится в отпуске 14.01.2022, 10:09

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Ранее в СМИ появилась информация, что он задержан.

Комитет национальной безопасности Казахстана опубликовал заявление о первом заместителе председателя Самате Абише, племяннике Нурсултана Назарбаева. Он находится в отпуске.

«В связи с поступающими запросами сообщаем, что С. Абиш продолжает занимать пост Первого заместителя Председателя КНБ РК. В настоящее время он находится в ежегодном отпуске», — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, 7 января появилась информация, что Самат Абиш задержан, однако буквально через полчаса она была опровергнута. На следующий день в КНБ заявили, что он продолжает занимать пост первого заместителя председателя комитета. До этого 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил первым заместителем председателя КНБ своего помощника Мурата Нуртлеу. Ряд СМИ и эксперты интерпретировали это решение как отставку Абиша. В КНБ данную информацию не опровергали.

Надо отметить, что другие руководители КНБ, которые были освобождены от должностей, были задержаны, в том числе бывший председатель комитета Карим Масимов и два его заместителя Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Все они были сняты со своих постов 5-6 января. Первоначально был задержан Карим Масимов по подозрению в государственной измене. Позднее в сообщении о задержании Садыкулова и Ергожина также упоминались дополнительные досудебные расследования «по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий».

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