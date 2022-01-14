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Анналена Бербок: Мы должны сделать все, чтобы белорусских политзаключенных выпустили на свободу

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  • 14.01.2022, 12:33
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Анналена Бербок: Мы должны сделать все, чтобы белорусских политзаключенных выпустили на свободу
Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Германия солидарна с демократическими силами Беларуси.

Глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась о ситуации в Беларуси, пишет "Немецкая волна". Она заявила, что Германия будет делать все, чтобы белорусские политзаключенные вышли на свободу:

- Ситуация в Беларуси нисколько не улучшилась, даже если в последние дни ее освещение в прессе немного уменьшилось.

В стране почти тысяча политзаключенных, а это значит - тысяча личных судеб: отцы, матери, студенты, которые ни сделали ничего кроме того, что высказали свое мнение, вели блог, преподавали в университете или школе, у которых есть дети, родители, друзья", - заявила Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии.

Мы должны сделать все, чтобы в отношении политзаключенных были проведены справедливые судебные процессы или чтобы их наконец выпустили на свободу.

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