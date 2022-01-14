закрыть
14 января 2022, пятница, 14:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В попытке захвата власти в Казахстане обвинили одного из ближайших соратников Назарбаева

2
  • 14.01.2022, 12:40
  • 3,870
В попытке захвата власти в Казахстане обвинили одного из ближайших соратников Назарбаева

Он был одним из немногих, получивших из рук елбасы орден «Лидер нации».

Власти Казахстана определились с главным позодреваемым по делу о массовых беспорядках, которые вспыхнули 2 января и за несколько дней переросли в общенациональное восстание, едва не опрокинувшее режим в стране.

Экс-глава Комитета национальной безопасности и один из ближайших соратников первого президента Нурсултана Назарбаева Карим Максимов стал фигурантом расследования о попытке захвата власти, сообщила пресс-служба КНБ.

Максимов, при Назарбаеве дважды занимавший пост главы правительства, а также руководивший администрацией президента и награжденнй президентским орденом «Лидер нации», которого за 30 лет независимости удостоились лишь 38 человек, был задержан 6 января.

Тогда же началось расследование по делу о его государственной измене. «В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий», - сообщил в среду КНБ.

По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Масимова, были задержаны два его зама - Даулет Ергожин и Ануар Садыкулов. Последний возглавлял Службу специального назначения «А».

Президент Касым-Жомарт Токаев уволил Максимова в тот же день, когда распустил правительство и занял пост председателя Совета безопасности, на который пожизненно был назначен 81-летний Назарбаев.

Новым председателем КНБ Токаев назначил Ермека Сагимбаева, работавшего главой Службы государственной охраны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников