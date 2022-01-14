В попытке захвата власти в Казахстане обвинили одного из ближайших соратников Назарбаева 2 14.01.2022, 12:40

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Он был одним из немногих, получивших из рук елбасы орден «Лидер нации».

Власти Казахстана определились с главным позодреваемым по делу о массовых беспорядках, которые вспыхнули 2 января и за несколько дней переросли в общенациональное восстание, едва не опрокинувшее режим в стране.

Экс-глава Комитета национальной безопасности и один из ближайших соратников первого президента Нурсултана Назарбаева Карим Максимов стал фигурантом расследования о попытке захвата власти, сообщила пресс-служба КНБ.

Максимов, при Назарбаеве дважды занимавший пост главы правительства, а также руководивший администрацией президента и награжденнй президентским орденом «Лидер нации», которого за 30 лет независимости удостоились лишь 38 человек, был задержан 6 января.

Тогда же началось расследование по делу о его государственной измене. «В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий», - сообщил в среду КНБ.

По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Масимова, были задержаны два его зама - Даулет Ергожин и Ануар Садыкулов. Последний возглавлял Службу специального назначения «А».

Президент Касым-Жомарт Токаев уволил Максимова в тот же день, когда распустил правительство и занял пост председателя Совета безопасности, на который пожизненно был назначен 81-летний Назарбаев.

Новым председателем КНБ Токаев назначил Ермека Сагимбаева, работавшего главой Службы государственной охраны.

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