закрыть
14 января 2022, пятница, 14:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Флагманы» Беларуси установили абсолютный рекорд по долгам

  • 14.01.2022, 13:37
  • 1,250
«Флагманы» Беларуси установили абсолютный рекорд по долгам

Крупнейшую сумму долга накопили валообразующие предприятия Минска.

Валообразующие предприятия Беларуси отчитались о долгах в 2021 году. Предыдущий максимум обязательств флагманов продержался только 2 месяца, пишет banki24.by.

Суммарные долги крупных и средних компаний РБ на 1 декабря составили 163,6 млрд BYN. Это рекордное значение долга за весь период замеров по принятой в стране методике.

Предыдущий максимум был установлен 1 октября и таким образом продержался лишь пару месяцев. В предыдущие периоды рост долга был связан с девальвацией белорусского рубля, так как долги частично номинированы в валюте.

Например, за 2020 год суммарные обязательства увеличились на 19,3%. Крупнейшую сумму долга накопили валообразующие предприятия Минска – 44,7 млрд BYN на отчетную дату.

Среди областей лидером по объему обязательств стала Гродненская – 28,9 млрд BYN. Также в этой области быстрее всего росли долги по отношению к началу года – на 13,8% за 11 месяцев.

В остальных областях суммы долга на 1 декабря были следующими: Брестская – 10,4 млрд BYN, Витебская – 14,7 млрд BYN, Гомельская – 23,8 млрд BYN, Минская – 27,8 млрд BYN, Могилевская – 13,4 млрд BYN.

Последнее место Брестской области по долгам можно связать с меньшими масштабами затрат на модернизацию в регионе. Среди отраслей экономики наибольшие обязательства к 1 декабря имели флагманы промышленности – 93,8 млрд BYN. С начала 2021 года суммарные долги выросли у промышленников на 21,6%.

Внутри промышленности РБ больше всех задолжали валообразующие компании обрабатывающих отраслей – 67,2 млрд BYN. Долги флагманов энергетики составили 22,5 млрд BYN, добывающих предприятий – 3,7 млрд BYN.

В сельском хозяйстве суммарные долги составили 16,2 млрд BYN. В строительном секторе долги достигли 8 млрд BYN, в оптовой торговле – 7,9 млрд BYN, в розничной торговле – 10,7 млрд BYN, на транспорте – 7,1 млрд BYN, в секторе информации и связи – 3,2 млрд BYN, в финансово-страховом секторе – 3,8 млрд BYN.

У флагманов отечественного ритейла размер долгов стал максимальным за историю замеров. За 11 месяцев 2021-го сумма обязательств в секторе выросла на 10,4%.

Если задолженность не погашена в установленные сроки уплаты, она называется просроченной. На 1 декабря 2021 года размер такой задолженности у флагманов Беларуси составил 9,920 млрд BYN.

По сумме просрочки в стране лидировали флагманы Минской (2,410 млрд BYN) и Гомельской (2,081 млрд BYN) областей. У флагманов столицы размер проблемной задолженности составил 1,517 млрд BYN.

В промышленности просрочка на 1 декабря достигла 4,331 млрд BYN, в сельском хозяйстве — 2,997 млрд BYN, в строительстве — 951,7 млн BYN, в оптовой торговле — 313,1 млн BYN, в ритейле — 308 млн BYN, на транспорте — 278,5 млн BYN.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников