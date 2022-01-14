«Флагманы» Беларуси установили абсолютный рекорд по долгам 14.01.2022, 13:37

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Крупнейшую сумму долга накопили валообразующие предприятия Минска.

Валообразующие предприятия Беларуси отчитались о долгах в 2021 году. Предыдущий максимум обязательств флагманов продержался только 2 месяца, пишет banki24.by.

Суммарные долги крупных и средних компаний РБ на 1 декабря составили 163,6 млрд BYN. Это рекордное значение долга за весь период замеров по принятой в стране методике.

Предыдущий максимум был установлен 1 октября и таким образом продержался лишь пару месяцев. В предыдущие периоды рост долга был связан с девальвацией белорусского рубля, так как долги частично номинированы в валюте.

Например, за 2020 год суммарные обязательства увеличились на 19,3%. Крупнейшую сумму долга накопили валообразующие предприятия Минска – 44,7 млрд BYN на отчетную дату.

Среди областей лидером по объему обязательств стала Гродненская – 28,9 млрд BYN. Также в этой области быстрее всего росли долги по отношению к началу года – на 13,8% за 11 месяцев.

В остальных областях суммы долга на 1 декабря были следующими: Брестская – 10,4 млрд BYN, Витебская – 14,7 млрд BYN, Гомельская – 23,8 млрд BYN, Минская – 27,8 млрд BYN, Могилевская – 13,4 млрд BYN.

Последнее место Брестской области по долгам можно связать с меньшими масштабами затрат на модернизацию в регионе. Среди отраслей экономики наибольшие обязательства к 1 декабря имели флагманы промышленности – 93,8 млрд BYN. С начала 2021 года суммарные долги выросли у промышленников на 21,6%.

Внутри промышленности РБ больше всех задолжали валообразующие компании обрабатывающих отраслей – 67,2 млрд BYN. Долги флагманов энергетики составили 22,5 млрд BYN, добывающих предприятий – 3,7 млрд BYN.

В сельском хозяйстве суммарные долги составили 16,2 млрд BYN. В строительном секторе долги достигли 8 млрд BYN, в оптовой торговле – 7,9 млрд BYN, в розничной торговле – 10,7 млрд BYN, на транспорте – 7,1 млрд BYN, в секторе информации и связи – 3,2 млрд BYN, в финансово-страховом секторе – 3,8 млрд BYN.

У флагманов отечественного ритейла размер долгов стал максимальным за историю замеров. За 11 месяцев 2021-го сумма обязательств в секторе выросла на 10,4%.

Если задолженность не погашена в установленные сроки уплаты, она называется просроченной. На 1 декабря 2021 года размер такой задолженности у флагманов Беларуси составил 9,920 млрд BYN.

По сумме просрочки в стране лидировали флагманы Минской (2,410 млрд BYN) и Гомельской (2,081 млрд BYN) областей. У флагманов столицы размер проблемной задолженности составил 1,517 млрд BYN.

В промышленности просрочка на 1 декабря достигла 4,331 млрд BYN, в сельском хозяйстве — 2,997 млрд BYN, в строительстве — 951,7 млн BYN, в оптовой торговле — 313,1 млн BYN, в ритейле — 308 млн BYN, на транспорте — 278,5 млн BYN.

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