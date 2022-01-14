Системы раннего предупреждения США впервые среагировали на ракеты КНДР 14.01.2022, 15:24

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Через несколько минут после пуска американские военные поменяли свои выводы.

Системы раннего предупреждения США впервые предположили, что новая северокорейская ракета, запущенная в начале недели, может достичь Соединенных Штатов. Через несколько минут после пуска американские военные пришли к выводу угрозы нет. Об этом пишет CNN.

Кроме того, сегодня стало известно, что Пхеньян провел очередное испытание баллистических ракет. Об этом сообщило южнокорейское агентство "Ренхап". Береговая охрана Японии сообщила, что зафиксировала в регионе запуск ракет, которые можно распознать как баллистические.

"Ренхап" со ссылкой на официальное агентство КНДР также сообщает, что испытаниями 14 декабря Пхеньян предупредил США о более жесткой реакции в связи с санкциями Вашингтона в ответ на пуски северокорейских ракет.

Последний раз об испытаниях КНДР предположительно баллистической ракеты сообщалось во вторник 11 января.

На днях Соединенные Штаты ввели санкции в отношении шести граждан Северной Кореи, одного россиянина и одной российской компании, обвинив их в поставках продукции из России и Китая для нужд оружейных программ Пхеньяна.

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